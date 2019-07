Gli allenatori del Brescia per la prossima stagione: confermate le nostre anticipazioni

Il Brescia ha ufficializzato gli allenatori del Settore Giovanile per la stagione 2019-2020. Confermate tutte le anticipazioni riportate settimana scorsa da Sprint e Sport, con il Responsabile del vivaio Christian Botturi che sceglie la linea della continuità.

A cominciare dalla Primavera, con Elia Pavesi che guiderà la squadra per il secondo anno consecutivo dopo il buon 6° posto ottenuto nell’ultima stagione. L’Under 17 rimarrà nelle mani di Gustavo Aragolaza, mentre per l’Under 16 (classe 2004) ecco l’annunciata promozione di Lorenzo Larini: il tecnico ex Cellatica e Adrense quest’anno ha avuto in mano l’Under 14. Intoccabile – visto l’ottimo lavoro svolto in questi anni – sull’Under 15 Andrea Massolini, per lui la prossima sarà la quarta stagione consecutiva con la casacca delle Rondinelle.

Scelti anche gli allenatori del Brescia per quanto riguarda le categorie più basse: Mauro Coltrini terrà i 2006 allenandoli anche nell’Under 14, mentre per l’Under 13 c’è Marco Franchi. A seguire Andrea Gardoni (2008), Mattia Bertoni (2009), Federico Mazzola (2010), Simone Simoncelli (2011) e Francesco Pedroni (2012).

