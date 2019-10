Inter-Borussia Dortmund Youth League: brilla la stella di Fonseca

L’Inter continua a volare in Europa. La Primavera di Armando Madonna, dopo aver battuto Slavia Praga e Barcellona, mette in riga anche il Borussia Dortmund: il 4-1 nerazzurro al “Breda” di Sesto San Giovanni porta la firma di Matias Fonseca, autore di una tripletta. Tre punti che permettono ai nerazzurri di centrare la terza vittoria in altrettante gare, che vale il +6 su tutte le altre e una bella fetta di qualificazione già in tasca. La partita non comincia bene, con i tedeschi che si portano in vantaggio con Youssoufa Moukoko, “chiacchieratissimo” classe 2004 e ora giocatore più giovane ad aver segnato in Youth League, poi però si scatena Matias Fonseca e l’Inter decolla. Soprattutto grazie alle giocate in mezzo il campo di Squizzato, che sforna tre assist: il primo permette a Tibo Persyn di segnare l’1-1 con un bel sinistro sul secondo palo, il secondo mandando in porta Fonseca che salta il portiere e deposita in rete il 2-1, il terzo da calcio d’angolo, con Fonseca che di testa fa 3-1 a inizio ripresa. Il figlio d’arte segna poi anche la quarta rete nerazzurra, la terza personale, ribadendo in gol il rigore calciato sul palo da Edoardo Vergani (penalty che lo stesso Vergani si era procurato). A metà ripresa c’è gloria anche per Giacomo Pozzer, che respinge da fenomeno il rigore di Raschl mettendo in ghiaccio il 4-1.

Queste le parole di Matias Fonseca rilasciate al sito ufficiale dell’Inter dopo la partita: «Sono molto contento per i tre gol e per la vittoria, siamo stati bravi a reagire dopo lo svantaggio. Non dobbiamo abbassare la concentrazione e cercare sempre i tre punti. È un grande orgoglio essere chiamato in causa così spesso. Lo scorso anno ho avuto un problema al ginocchio che mi ha tenuto lontano dal campo per tanto tempo, adesso però mi sento veramente bene».

Cos’ invece Armando Madonna, sempre a www.inter.it: «Peccato per la partita di Genova, meritavamo un po’ di più. Oggi era difficile, l’inizio non è stato dei migliori ma poi abbiamo meritato la vittoria. In attacco abbiamo creato molte occasioni e siamo stati bravi a trovare il gol. Dobbiamo ancora migliorare nella gestione, ma sono soddisfatto. Proviamo a vincere ogni singola partita, dobbiamo ancora fare punti e provare ad ottenere il primo posto. Lo scorso anno abbiamo fatto un bel percorso, quest’anno siamo partiti decisamente bene. Dipende da noi e l’obiettivo adesso è mantenere la vetta. Sono molto contento dei miei ragazzi: Fonseca ha giocato tanto e bene, ma sono contento del collettivo. Per me è importante che il giocatore sia utile alla squadra, oggi ad esempio Vergani lo è stato molto. Così come tanti altri, sono soddisfatto».

INTER-BORUSSIA DORTMUND 4-1

RETI: 8’ Moukoko (B), 23’ Persyn (I), 31’ Fonseca (I), 1’ st Fonseca (I), 4’ st Fonseca (I).

INTER: Pozzer; Kinkoue, Ntube, Colombini; Persyn (34’ st Vezzoni), Gianelli, Squizzato (26’ st Attys), Schirò, Burgio (12’ st Sottini); Vergani (26’ st Lindkvist), Fonseca (34’ st Bonfanti). A disp. Stankovic, Vaghi. All. Madonna.

BORUSSIA DORTMUND: Unbehaun; Semic (34’ st Kuffour), Ferjani, Bohmer, Gockhan (42’ st Wengerowski); Aydinel, Raschl, Amedick (17’ st Hetemi), Khadra (17’ st Knauff); Moukoko (43’ st Rauch), Pherai. A disp. Schonnenbeck, Thaqi. All. Skibbe.

ARBITRO: Danilo Grujic.

ASSISTENTI: Milos Karadzic e Nikola Milosavljevic.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE F: Inter-Borussia Dortmund 4-1, Slavia Praga-Barcellona 0-4. Classifica: Inter 9, Barcellona 3, Borussia Dortmund 3, Slavia Praga 3. Prossimo turno: Borussia Dortmund-Inter e Barcellona-Slavia Praga.

