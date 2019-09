Inter-Fiorentina Primavera: Esposito stende la Viola

Inter-Fiorentina Primavera viene decisa da Sebastiano Esposito. Dopo la doppietta in Europa League contro lo Slavia Praga, l’attaccante classe 2002 firma la vittoria per 1-0 sulla Viola. Una vittoria meritata quella dei nerazzurri, che mettono alle corde la squadra di Bigica sbloccando la gara a un quarto d’ora dalla fine e subendo pochissimo dietro. Nonostante la presenza tra le fila ospiti di Pedro, classe 1997 sceso dalla prima squadra per mettere minuti nelle gambe, e Montiel: e se i due fanno davvero poco in fase offensiva è merito di Ntube e Pirola, perfetti nella marcatura e bravi anche a fare ripartire l’azione. Nel primo tempo l’Inter tiene in mano le redini del gioco, ma a parte un colpo di testa largo di Esposito su cross di un pimpante Colombini, di occasioni ce ne sono poche. La Fiorentina è tutta in un tiro di Pedro che Stankovic disinnesca in volo plastico. Nella ripresa l’Inter cresce minuto dopo minuto, togliendo ossigeno agli avversari e conquistando metri importanti: i nerazzurri sfiorano il gol con un colpo di testa di Vergani su cross di Gianelli, poi trovano il gol partita con Esposito, che insacca a porta vuota dopo il doppio palo colpito da Burgio prima e Gianelli poi. La reazione della Fiorentina è flebile, e il rosso sventolato a Dutu toglie le residue speranze di rimonta.

Queste le dichiarazioni dell’attaccante classe 2002 ai microfoni di SportItalia al termine del match: «Abbiamo voluto vincere questa partita e l’abbiamo vinta, gara giocata molto bene soprattutto dal punto di vista agonistico. Io penso a dare il massimo per la squadra, poi se faccio gol e vinciamo ben venga».

