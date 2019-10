Lezione di calcio, prova di forza, manifesta superiorità. Chiamatela come volete, fatto sta che il 5-1 con cui l’Inter Primavera batte la Juventus nel mini derby d’Italia finisce dritto dritto nella bacheca delle imprese nerazzurre. Una prova di forza pazzesca dei ragazzi di Armando Madonna, che dopo avere stritolato il Barcellona in Youth League mettono in fila la quarta vittoria consecutiva in campionato chiudendo alla perfezione una settimana semplicemente perfetta. Una cinquina ottenuta senza Sebastiano Esposito e mai veramente in discussione contro una la Juventus che, dal canto suo, inaugura lo stato di crisi: una sola vittoria e tre sconfitte consecutive, con 12 gol subiti in quattro gare che sono decisamente troppi. Madonna incarta la Juventus tatticamente, il resto lo fa lo stato di forma dei giocatori nerazzurri: il tecnico sceglie Gianelli per la fascia, si affida davanti alla coppa Fonseca-Mulattieri e lancia in mediana Squizzato, dall’altra parte Zauli piazza Fagioli alle spalle del duo mobile Sene-Moreno consegnando le chiavi del gioco al centrocampo tutto muscoli e qualità formato da Ahamada, Ranocchia e Tongya. La partita è a senso unico e si sblocca dopo solamente cinque minuti. A spaccare la partita è Squizzato, che con una giocata pazzesca dalla destra fa fuori Anzolin e Ranocchia prima di imboccare Colombini che da zero metro anticipa Leo e mette in discesa la partita per l’Inter. La Juventus ha pochi punti in classifica ma tanta qualità in campo, e la reazione è immediata: Tongya dentro per Sene, destro vibrante e risposta super di Pozzer che mette in angolo. I nerazzurri sono padroni del gioco, grazie soprattutto alla presenza di un Agoume già perno insostituibile, ma i bianconeri davanti hanno giocatori che colpiscono in qualsiasi momento. Succede alla mezzora, quando Sene con sinistro fulmina l’incolpevole Pozzer sfruttando l’assist perfetto dalla sinistra di Anzolin. Mai svegliare can che dorme, diceva il detto. L’Inter, pizzicata nell’orgoglio, si ridesta e dopo nemmeno un minuto si riporta in vantaggio: angolo di Agoume, Fonseca svetta di testa anticipando Anzolin e il 2-1 è servito. Da questo momento in poi, sarà sempre e solo Inter. Israele deve fare il miracolo per dire di no a Colombini prima dell’intervallo, e nella ripresa è monologo nerazzurro. Il tris arriva dopo 8 minuti ed è un gol capolavoro: Gianella sventaglia per Colombini, l’esterno “spondeggia” di testa per Mulattieri che con un destro al volo da copertina fa secco Israel calciando all’incrocio. Nel finale la Juve molla le briglie e l’Inter dilaga: il 4-1 porta la firma di Mulattieri su assist di Burgio, il 5-1 finale invece lo firma Willy Gnonto, classe 2003, che trasforma in gol il cross dalla destra di Vezzoni.

INTER-JUVENTUS 5-1

RETI (1-0, 1-1, 5-1): 5′ Colombini (I), 29′ Sene (J), 30′ Fonseca (I), 8′ st Mulattieri (I), 35′ st Mulattieri (I), 48′ st Gnonto (I).

INTER (3-5-2): Pozzer, Kinkoue, Colombini (23′ st Burgio), Ntube, Agoume, Pirola, Gianelli (23′ st Vezzoni), Squizzato (30′ st Attys), Mulattieri, Schirò (40′ st Sami), Fonseca (30′ st Gnonto). A disp. Stankovic, Vaghi, Moretti, Lindkvist, Tononi. All. Madonna.

JUVENTUS (4-3-1-2): Israel, Leo, Anzolin (1′ st Verduci), Ranocchia (16′ st Leone), Riccio, Gozzi Iweru, Tongya, Ahamada, Sene (28′ st Stoppa), Fagioli (34′ Sekulov), Moreno (16′ st Petrelli). A disp. Garofani, Vlasenko, De Winter, Francofonte, Da Graca, Raina. All. Zauli.

ARBITRO: Paterna di Teramo.

INTER-JUVENTUS PRIMAVERA: LE PAGELLE

PAGELLE INTER

All. Madonna 7.5 Partita perfetta a calcio spettacolo. Dopo Barcellona, miete un’altra vittima illustre. Se l’anno scorso ci aveva messo diverse partite a trovare la quadra, stavolta la squadra sembra già al massimo livello. Il 3-5-2 funziona a meraviglia ed esalta le qualità dei singoli, nessuno escluso. Quando poi chi entra dalla panchina fa la differenza, allora c’è proprio da leccarsi i baffi.

Pozzer 6.5 Una sola parata, ma di capitale importanza. Sull’1-0 Sene prova a impallinarlo da distanza ravvicinata, la deviazione è di istinto ed è fondamentale. Totalmente incolpevole sul gol dell’1-1.

Kinkoue 6.5 Tutto tranquillo dalla sua parte. Moreno si marca da solo, Sene è pericoloso ma si accende più quando è lontano dalla porta, gol a parte. Prestazione ordinata, i miglioramenti continuano.

Colombini 8 Una settimana che si ricorderà per molto tempo. Il gol al Barcellona, poi quello alla Juventus e per uno che di mestiere fa il terzino è tanta roba. Sfonda sempre grazie alla sua corsa e alla sua vivacità, si permette anche una grande sponda di testa per Mulattieri.

23′ st Burgio 6.5 Giusto il tempo di apparecchiare la tavola per il secondo gol di Mulattieri.

Ntube 7 Altra partita sontuosa in mezzo alla difesa. Comanda il reparto, fa ripartire l’azione e va anche a sfiorare il gol in proiezione offensiva.

Agoume 7 Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Ago della bilancia ed equilibratore del gioco nerazzurro. Una forza della natura che abbina muscoli, visione di gioco e costanza di rendimento.

Pirola 6.5 Fa il suo e lo fa benissimo. Nessun errore da matita rossa, si è calato perfettamente nei panni del mezzo sinistro della difesa a tre allestita da Madonna. Ancora convincente.

Gianelli 6.5 Madonna se lo inventa esterno a tutta fascia e lui non delude. Sembra poter giocare ovunque perché ha ritmo, quantità, qualità, tutto. Avvia l’azione del gol di Mulattieri e si fa sempre trovare al punto giusto. Unica sbavatura quando viene bruciato da Anzolin sul gol del momentaneo pareggio juventino.

23′ st Vezzoni 6.5 Sforna l’assist per il quinto gol, quello di Gnonto.

Squizzato 7.5 Monumentale a centrocampo. Dimostra di sapere anche fare la mezzala e non solo il regista. La sua partita comincia con la giocata pazzesca che porta al vantaggio e continua con un crescendo da fare impallidire i fortissimi dirimpettai bianconeri. (30′ st Attys sv).

Mulattieri 8 Bentornato. Firma due gol, di cui uno – il primo – semplicemente fantastico. Finalmente letale in zona gol, partecipa al gioco della squadra ma soprattutto si dimostra un terminale implacabile.

Schirò 6.5 Normalizzato rispetto al solito, ma comunque fondamentale nell’economia del centrocampo. (40′ st Sami sv).

Fonseca 7 Stacco giusto, incornata giusta e il 2-1 è servito. Senza il suo gol la partita forse avrebbe potuto prendere una piega diversa.

30′ st Gnonto 7 Semplicemente predestinato. Appena entra scarta tutta la difesa e mette sul piede di Ntube – che calcia fuori – un assist bellissimo. All’ultimo secondo si mette in proprio e scaraventa alle spalle del portiere l’assist di Vezzoni.

PAGELLE JUVENTUS

All. Zauli 5 Tre sconfitte di seguito e 12 gol subiti in 4 partite di campionato. Se la sua Juventus è questa, c’è da cominciare a preoccuparsi.

Israel 6 Una grande parata su Colombini, poi è costretto ad assistere al tracollo della sua difesa quasi impotente.

Leo 5 Comincia con Colombini che lo beffa sulla linea di porta, poi la sua partita è un continuo rincorrere avversari.

Anzolin 6 Salva una prestazione negativa con l’assist per Sene che vale il momentaneo pareggio.

1′ st Verduci 5.5 Poco meglio rispetto al compagno in un secondo tempo di sofferenza.

Ranocchia 5.5 Non trova i tempi giusti e rimane sotterrato dalla fisicità di Agoume. Rimane la buona volontà. (16′ st Leone 5.5).

Riccio 5.5 Contro un Mulattieri del genere chiunque sarebbe andato in difficoltà.

Gozzi Iweru 5 Giornata da dimenticare. Un fallo di mano incomprensibile e una difesa che fa acqua da tutte le parti.

Tongya 6.5 La buona notizia. Almeno prova a metterci un po’ di fosforo: in mediana è l’unico che tiene botta.

Ahamada 6 Non affonda nonostante il gioco passi quasi sempre tra i piedi dei pensatori nerazzurri.

Sene 7 Sarà pasticcione, sarà indisciplinato, sarà tatticamente non pronto ma è il miglior prospetto in casa bianconera. Talento grezzo, se verrà incanalato sulla giusta strada può avere futuro. Segna lui il gol della bandiera, ed è un gran gol. (28′ st Stoppa sv).

Fagioli 6 Fuori per problemi fisici dopo un inizio di gara non negativo ma nemmeno illuminante.

34′ Sekulov 5.5 Non riesce a trovare la giusta quadratura del cerchio.

Moreno 5 Impalpabile, sembra vagare per le terre offensive senza riuscire a trovare la giusta posizione.

16′ st Petrelli 5 Serve ancora tempo per tornare nella condizione fisica accettabile. Anche vero che entra nel momento più difficile.

