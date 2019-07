Inter Primavera già in pista, le prime impressioni di Madonna

La Primavera dell’Inter ha ufficialmente cominciato la stagione 2019-2020. Alla guida dei giovani nerazzurri, per il secondo anno, Armando Madonna: il tecnico ha cominciato gli allenamenti con un unico obiettivo, quello di migliorare i risultati della sua prima stagione all’Inter. Una stagione, quella andata in archivio, chiusa senza titoli ma arrivando praticamente in fondo a tutte le competizioni, a parte la Youth League (eliminazione ai gironi).

Ecco le parole di Armando Madonna sull’Inter Primavera rilasciate a Inter Tv: «C’è tantissima voglia di ricominciare, c’è entusiasmo e un gruppo nuovo tutto da scoprire. Vogliamo aiutare aiutare i nostri ragazzi a migliorare e a diventare squadra nel più breve tempo possibile. Ai primi impegni ufficiali manca ancora tanto tempo ma questo ci dà la possibilità di lavorare con i nostri ragazzi e di conoscerli sempre meglio. Le amichevoli e i tornei saranno molto importanti in quest’ottica. Abbiamo in rosa tanti giocatori giovani e che sarà interessante osservare. Alcuni di loro saranno poi protagonisti nel campionato U18, che quest’anno sostituisce quello Berretti. La Società tiene molto a tutte le competizioni e tra le due squadra ci sarà grande collaborazione. A fine agosto si delineerà meglio il tutto, ma adesso è importante per tutti cercare di mettersi in mostra e dimostrare le proprie abilità».

