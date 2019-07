Inter Primavera, il primo gol ufficiale è di Oristanio: 1-1 con la FeralpiSalò

L’Inter Primavera pareggia 1-1 contro la prima squadra della FeralpiSalò, che milita in Serie C, nel primo test match della sua stagione. Il primo gol ufficiale dei ragazzi di Armando Madonna porta la firma di Gaetano Pio Oristanio, fantasista classe 2002 già protagonista dello Scudetto Under 17 nella passata stagione.

Madonna ha alternato tra i pali Pozzer e Filip Stankovic, figlio di Dejan. Il difensore Moretti e il terzino sinistro Christian Dimarco sono stati gli altri classe 2002 – oltre allo stesso Stankovic – impiegati dal tecnico nella formazione titolare. In attacco la coppia composta da Matias Fonseca, anche lui figlio d’arte, e Mulattieri, in cerca di riscatto dopo una stagione forse non proprio all’altezza delle aspettative. A sbloccare la partita è Gateano Pio Oristanio, entrato subito dopo l’intervallo e in gol al 16′ della ripresa anticipando il portiere in uscita con un tocco basso sulla spizzata di testa di Nicholas Bonfanti. Il gol del pareggio della FeralpiSalò porta la firma di Mattia Marchi, che trasforma un rigore concesso per un fallo di mano di Edoardo Sottini.

INTER PRIMAVERA – TABELLINO

INTER U19-FERALPISALO’ 1-1

RETI (1-0, 1-1): 16′ st Oristanio (I), 40′ st rig. Marchi (F).

INTER: Pozzer (1′ st Stankovic); Moretti (1′ st Cortinovis), Vaghi (15′ st Lunghi), Colombini (15′ st Rossi); Gianelli (15′ st Chrysostomou), Attys (1′ st Squizzato), Cissè (1′ st Persyn), Schirò, Dimarco (1′ st Sottini); Mulattieri (15′ st Bonfanti), Fonseca (1′ st Oristanio). A disp. Vezzoni. All. Madonna.

FERALPISALO’: Liverani (12′ st Spezia), Eleuteri (12′ st Ceccarelli), Giani, Scarsella (12′ st Magnino), Mordini, Pesce (22′ st Travaglini), Altare, Hergheligiu, Moraschi (12′ st Legati), Bertoli, Mauri (12′ st Marchi). A disp. De Lucia, Contessa, Rigamonti, Caracciolo, Menni, Lanza, Miceli, Ferretti. All. Zenoni.

INTER PRIMAVERA – L’ARTICOLO SUL SITO DELL’INTER

INTER PRIMAVERA-FERALPISALO’ – L’INTERVISTA A DAMIANO ZENONI

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.