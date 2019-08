Inter Primavera, vittoria ai rigori contro il Verbania

Continua la marcia di avvicinamento dell’Inter Primavera al campionato: i nerazzurri esordiranno in trasferta contro il Pescara, e stanno continuando la preparazione in vista dell’imminente stagione. I ragazzi di Armando Madonna hanno sfidato, nel pomeriggio di giovedì, il Verbania, società piemontese che parteciperà al prossimo campionato di Serie D. I nerazzurri, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, hanno vinto ai calci di rigore. Il Verbania si è portato in vantaggio con Artiglia, pari interista che arriva subito grazie all’autogol di Lunardi. A metà ripresa il nuovo vantaggio piemontese con Panzani, pareggia a cinque minuti dalla fine Oristanio, protagonista di un ottimo pre-season.

VERBANIA-INTER PRIMAVERA 2-2 (4-6 d.c.r.)

RETI: 4′ Artiglia (V), 9′ aut. Lunardi (V), 21′ st Panzani (V), 40′ st Oristanio (I).

VERBANIA: Russo, Ramponi, Panzani, Bellini, Leonardi, Musso, Colombo, Corio, Artiglia, Austoni, Gambino. A disp. Savoini, Bottazzi, Spinelli, Piraccini, Margaroli, Borgotti, Gatti. All. Galeazzi.

INTER: Tononi, Moretti, Tinazzi, Kinkouè, Sami, Colombini, Vezzoni, Demirovic, Mulattieri, Schirò, Sakho. A disp. Anane, Cortinovis, Airoldi, Vaghi, Ballabio, Attys, Boscolo, Tosi, Burgio, Akhalaia, Oristanio, Fonseca. All. Madonna.

VERBANIA – Continua la preparazione in casa Inter per l’U19 di Armando Madonna, di scena quest’oggi a Verbania per un’amichevole. Il match, disputato proprio contro la squadra locale, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, viene vinto dai nerazzurri, più freddi dagli 11 metri con le reti di Attys, Burgio, Akhalaia e Oristanio. Nel primo tempo è la formazione di casa a passare in vantaggio, con Artiglia che al 4′ batte Tononi. La reazione nerazzurra non si lascia attendere e, complice l’autorete di Lunardi, l’U19 di Armando Madonna riequilibra la sfida. Nei secondi quarantacinque minuti prima Panzani e poi Oristanio fissano il punteggio sul 2-2 finale. Dopo il triplice fischio è l’Inter ad aggiudicarsi la lotteria dei calci di rigore e a vincere il match.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.