Italia Under 15, i convocati per il primo raduno stagionale

Dopo i quattro raduni di selezione territoriale, Patrizia Panico ha convocato 22 calciatori classe 2005 per il primo stage della nuova Italia Under 15. Solita folta presenza interista con il portiere Raimondi, il difensore Grieco e il centrocampista Di Maggio. Milan rappresentato da Michele Casali, dalla Juventus invece ecco Cappai e Domanico. Dal Torino la stellina Ashenafi Jarre oltre a Serra e Ciammaglichella. Convocato anche Troise della Lazio, premiato come miglior giocatore dell’ultimo Memorial Gaetano Scirea.

Gli Azzurrini si raduneranno lunedì 4 novembre al Centro Sportivo Giulio Onesti di Roma, dove sosterranno complessivamente tre sedute di allenamento per poi affrontare in amichevole mercoledì 6 novembre (ore 15) l’Under 15 della Roma. Dal 22 al 26 novembre la più giovane delle Nazionali azzurre sarà poi impegnata all’Algarve nel primo torneo della stagione, dove affronterà i padroni di casa del Portogallo e i pari età di Spagna e Finlandia.

ITALIA UNDER 15: I CONVOCATI

PORTIERI: Davide Franzini (Bologna), Paolo Raimondi (Inter).

DIFENSORI: Nicolò Serra (Torino), Fabio Cappai (Juventus), Saverio Domanico (Juventus), Filippo Saiani (Spal), Anicet Grieco (Inter), Michele Casali (Milan).

CENTROCAMPISTI: Luca Lipani (Genoa), Luca Di Maggio (Inter), Aaron Ciammaglichella (Torino), Antonio Troise (Lazio), Fabrizio Marazzotti (Roma), Kevin Giuseppe Leone (Sampdoria), Luca Primavera (Pescara), Diego Ripani (Pescara).

ATTACCANTI: Jetheme Kimou Bodje (Pescara), Giacomo Marconi (Parma), Mario Vilardi (Napoli), Ashenafi Jarre (Torino), Alessandro Bolzan (Roma), Pasquale Di Serio (Juve Stabia).

Staff – Coordinatore Nazionale: Antonio Rocca; Tecnici Federali: Patrizia Panico e Giovanni Valente; Segretario: Francesco Lupi; Preparatore atletico: Luca Coppari; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Medici: Riccardo Di Niccolò e Federico Fantoni; Fisioterapista: Fabio Zelioli.

