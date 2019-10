Italia Under 16, i convocati per il Torneo Val de Marne

Dopo la doppia amichevole con la Svizzera (finite 4-1 per l’Italia la prima e 3-1 per la Svizzera la seconda), l’Italia Under 16 scalda i motori in vista del Torneo Val de Marne, in programma a Ivry sur Seine dal 27 ottobre al 3 novembre. Il ct Bernardo Corradi ha diramato le convocazioni: gli Azzurrini esordiranno martedì 29 contro la Russia, giovedì 31 affronteranno il Belgio e sabato 2 se la vedranno contro la Francia.

ITALIA UNDER 16: I CONVOCATI

PORTIERI: Bryan Bonucci (Inter), Tommaso Bertini (Atalanta).

DIFENSORI: Mattia Motolese (Bologna), Filippo Bedini (Lazio), Gabriele Cagia (Genoa), Matteo Pellegrini (Roma), Etienne Marius Catena (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Matteo Falasca (Roma).

CENTROCAMPISTI: Riccardo Pagano (Roma), Tommaso Maressa (Juventus), Matteo Toniato (Genoa), Giacomo Faticanti (Roma), Andrea Palella (Genoa), Gabriele Alesi (Milan), Federico Accornero (Genoa).

ATTACCANTI: Tommaso Mancini (Vicenza Virtus), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Chievo Verona), Leonardo Rossi (Milan).

Staff – Allenatore: Bernardo Corradi. Assistente allenatore: Domenico Cei; Segretario: Alessandro Lulli; Preparatore atletico: Claudio Donatelli; Preparatore dei portieri: Antonio Chimenti; Medico: Edoardo Gaj; Fisioterapista: Marco Di Salvo.

