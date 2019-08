Italia Under 16, le prime convocazioni di Corradi

Comincia ufficialmente la stagione dell’Italia Under 16. Sono arrivate infatti le prime convocazioni del nuovo ct Bernardo Corradi, che ha chiamato 24 Azzurrini per lo stage che si terrà a Bagno di Romagna da lunedì 26 a giovedì 29 agosto. Il raduno terminerà con un test match contro l’Under 16 del Bologna.

Solita presenza massiccia dalle formazioni lombarde. Bryan Bonucci (Inter) e Tommaso Bertini (Atalanta) sono i due portieri scelti da Corradi, che per la difesa non rinuncia a Alessandro Marocco (terzino destro dell’Inter), Iacopo Regonesi e Andrea Bozzolan (esterni mancini di Atalanta e Milan). Per il centrocampo la coppa del Milan formata da Niccolò Sette e Gabriele Alesi, tornato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori dalle finali della passata stagione, e quella atalantina composta da Nicolò Biral e Cher Ndour. In attacco c’è Leonardo Rossi del Milan oltre alla stellina del Chievo Samuele Vignato, il centravanti della Juventus Nicolò Turco e Tommaso Mancini, astro nascente del Vicenza e unico giocatore pescato dalla Serie C.

ITALIA UNDER 16 – I CONVOCATI

Portieri: Bryan Bonucci (Inter), Tommaso Bertini (Atalanta);

Difensori: Filippo Missori (Roma), Alessandro Marocco (Inter), Bruno Prati (Fiorentina), Gabriele Cagia (Genoa), Matteo Pellegrini (Roma), Christian Biagetti (Fiorentina), Etienne Marius Catena (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Andrea Bozzolan (Milan);

Centrocampisti: Niccolò Sette (Milan), Riccardo Pagano (Roma), Tommaso Maressa (Juventus), Nicolò Biral (Atalanta), Giacomo Faticanti (Roma), Andrea Palella (Genoa), Cher Ndour (Atalanta), Gabriele Alesi (Milan), Federico Accornero (Genoa);

Attaccanti: Tommaso Mancini (La Vicenza Virtus), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Chievo Verona), Leonardo Rossi (Milan).

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.