Italia Under 16, Torneo Val de Marne: piegata la Russia

Comincia con una vittoria per 2-1 sulla Russia l’avventura dell’Italia Under 16 al Torneo Dal de Marne in Francia. Decisiva la doppietta del Vicenza, Tommaso Mancini, che già era andato a segno nelle amichevoli contro la Svizzera. L’attaccante Azzurro segna due gol, entrambi di testa: il primo al 17′, il secondo al 38′ sempre del primo tempo. Per la Russia a segno Obryvkov, che al 24′ del primo tempo mette a segno la rete del momentaneo 1-1. Nella ripresa la difesa del ct Bernardo Corradi resiste, e l’Italia porta a casa i primi tre punti della manifestazione. L’Italia Under 16 scenderà di nuovo in campo giovedì 31 contro il Belgio (stade G. Peri a Vitry sur Seine ore 14), mentre la terza e ultima partita si giocherà sabato 2 contro la Francia (Complexe Sportif Leo Lagrange a Bonneuil sur Marne ore 16).

ITALIA UNDER 16: I CONVOCATI

PORTIERI: Bryan Bonucci (Inter), Tommaso Bertini (Atalanta).

DIFENSORI: Mattia Motolese (Bologna), Filippo Bedini (Lazio), Gabriele Cagia (Genoa), Matteo Pellegrini (Roma), Etienne Marius Catena (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Matteo Falasca (Roma).

CENTROCAMPISTI: Riccardo Pagano (Roma), Tommaso Maressa (Juventus), Matteo Toniato (Genoa), Giacomo Faticanti (Roma), Andrea Palella (Genoa), Gabriele Alesi (Milan), Federico Accornero (Genoa).

ATTACCANTI: Tommaso Mancini (Vicenza Virtus), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Chievo Verona), Leonardo Rossi (Milan).

Staff – Allenatore: Bernardo Corradi. Assistente allenatore: Domenico Cei; Segretario: Alessandro Lulli; Preparatore atletico: Claudio Donatelli; Preparatore dei portieri: Antonio Chimenti; Medico: Edoardo Gaj; Fisioterapista: Marco Di Salvo.

