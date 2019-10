Italia Under 17, qualificazioni europee: Azzurrini super contro il Lussemburgo

Comincia bene il cammino dell’Italia Under 17 nel percorso delle qualificazioni agli Europei di categoria. La squadra di Daniele Zoratto super il primo ostacolo, il Lussemburgo, con un 6-0 che lascia poco spazio alle recriminazioni. Apre le danze l’interista Magazzù, che firma il vantaggio degli Azzurrini sfruttando un perfetto assist su punizione di Zuccon. Il raddoppio arriva prima dell’intervallo e porta la firma di Rossi. Nella ripresa l’Italia si scatena: un autogol di Monteiro de Oliveira mette in ghiaccio i tre punti, poi le reti di Baldanzi, Rosa e Cepele rimpinguano il bottino. L’Italia Under 17 tornerà in campo domenica (ore 19) a Rumelange contro l’Irlanda del Nord.

ITALIA-LUSSEMBURGO: IL TABELLINO

ITALIA-LUSSEMBURGO 6-0

RETI: 9’ Magazzú (I), 39’ Rossi (I), 8’ st aut. Monteiro de Oliveira (L), 13’ st Baldanzi (I), 27’ st Rosa (I), 47’ st Cepele (I).

ITALIA UNDER 17: Zacchi; Zanotti (27’ st Mulazzi), Fiumanò, Cepele, Ceresoli; Rossi (27’ st Miretti), Casolari (17’ st Degl’Innocenti), Zuccon (17’ st Fazzini); Baldanzi; Magazzú (18’ st De Nipoti), Rosa. A disp. Luci, Scalvini, Bernasconi, Bonetti. All. Zoratto.

LUSSEMBURGO UNDER 17: Do Rego; Nennig, Dzogovic, Cerqueira Martins, Ferreira Figueiredo; Monteiro de Oliveira; Baiverlin (21’ st Rodrigues da Costa), Rupil; Jonathans (32’ st Berbieri), Goncalves Matheus (32’ st Schroeder), Ferreira. A disp. Da Costa e Sousa, Rossler, Sinner, Skenderovic, Cikotic, Mangle. All. Grezault.

ARBITRO: Kari Joannesarson A Hovdanum (Far Oer).

ASSISTENTI: Andrew Christiansen e Amer Macic (Bosnia ed Erzegovina).

QUARTO UFFICIALE: Admir Sehovic (Bosnia ed Erzegovina).

Calendario, risultati e classifica del Gruppo 2

1ª giornata (24 ottobre)

Lussemburgo-ITALIA 0-6

Irlanda del Nord-Turchia 0-4

Classifica: ITALIA e Turchia 3 punti, Irlanda del Nord e Lussemburgo 0

2ª giornata (27 ottobre)

ITALIA-Irlanda del Nord (ore 19, Stade Municipal – Rumelange)

Lussemburgo-Turchia (ore 19, John Grun – Mondorf les Bains)

3ª giornata (30 ottobre)

ITALIA-Turchia (ore 19, John Grun – Mondorf les Bains)

Lussemburgo-Irlanda del Nord (ore 19, Henri Dunant – Beggen)

*Accedono alla Fase élite le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze.

