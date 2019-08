Italia Under 17, Torneo 4 Nazioni nel mirino: le scelte di Zoratto

Italia Under 17, ecco le scelte di Daniele Zoratto in vista della doppia amichevole contro Germania e Belgio. Gli Azzurrini scenderanno in campo nel “Torneo 4 Nazioni” in Germania: l’Italia, che a fine ottobre in Lussemburgo sarà impegnata nella prima fase delle qualificazioni europee, esordirà giovedì 5 settembre (ore 11) a Duisburg con Israele, sabato 7 (ore 15.30) a Wulfrath se la vedrà con i pari età tedeschi e lunedì 9 settembre (ore 11) tornerà a Duisburg per affrontare il Belgio.

ITALIA UNDER 17 – I CONVOCATI

PORTIERI: Tommaso Luci (Fiorentina); Gioele Zacchi (Sassuolo).

DIFENSORI: Cepele Ramen (Inter), Ceresoli Andrea (Atalanta), Fontanarosa Alessandro (Empoli), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Moraschi Federico (Atalanta), Mulazzi Gabriele (Juventus), Zanotti Mattia (Inter).

CENTROCAMPISTI: Casadei Cesare (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Jacopo Fazzini (Empoli), Luciano Pisapia (Juventus), Alessio Rossi (Empoli), Valentino Salducco (Juventus), Federico Zuccon (Atalanta).

ATTACCANTI: De Nipoti Tommaso (Atalanta), Gnonto Degnand Wilfrie (Inter), Magazzù Luca (Inter), N’Gbesso Henoc Stephane (Milan).

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.