Italia Under 18, i convocati di Nunziata per la Slovenia

Carmine Nunziata ha ufficializzato le prime convocazioni della stagione dell’Italia Under 18. Gli Azzurrini si troveranno a Cormons dal 4 agosto in vista della doppia amichevole contro la Slovenia: i due test match sono stati programmati per martedì 6 agosto a Sezana e per giovedì 8 agosto a Gradisca. «C’è una grande curiosità – le parole di Nunziata rilasciate al sito della FIGC – per la sfida che ci attende in Brasile: il confronto con Nazionali che sono arrivate a disputare una fase finale del Mondiale, è sempre avvincente. La consapevolezza di avere a disposizione una buona squadra, ci rende fiduciosi e cercheremo di andare il più lontano possibile». Prima convocazione per Edoardo Bove della Roma e Martin Palumbo dell’Udinese: «E’ per loro una grande occasione – continua Nunziata – come per altri giocatori che valuteremo nei prossimi mesi prima di partire per il Mondiale. Saranno ottimi test le amichevoli con la Slovenia e le altre due partite con la Serbia nel corso del prossimo raduno che terremo al CPO di Roma i primi di settembre. Si potranno valutare capacità e stato di forma dei giocatori per poter mettere in campo la migliore formazione possibile». La doppia amichevole contro la Slovenia è una tappa di avvicinamento ai Mondiali di categoria che si giocheranno a ottobre. L’Italia è stata inserita nel gruppo F con Paraguay, Messico e Isole Salomon. Contro quest’ultima l’esordio Azzurro il 28 ottobre all’Estadio Bezerrao di Gama, nel distretto federale di Brasilia.

Portieri: Manuel Gasparini (Udinese), Marco Molla (Bologna);

Difensori: Christian Dalle Mura (Fiorentina), Francesco Lamanna (Juventus), Lorenzo Moretti (Inter), Lorenzo Pirola (Inter), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Christian Di Marco (Internazionale), Raffaele Spina (Juventus);

Centrocampisti: Udogie Destiny Iyenoma (Hellas Verona), Michael Brentan (Juventus), Tommaso Milanese (Roma), Simone Panada (Atalanta), Niccolo’ Squizzato (Internazionale), Franco Tongya Heubang (Juventus), Edoardo Bove (Roma), Andrea Capone (Milan), Nikola Sekulov (Juventus), Matias Rocchi (Bologna);

Attaccanti: Nicholas Bonfanti (Internazionale), Martin Palumbo (Udinese).

