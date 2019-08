Italia Under 18, i convocati per la doppia amichevole con la Serbia

Carmine Nunziata ha diramato le convocazione dell’Italia Under 18 in vista delle due amichevoli che si terranno il 7 e il 9 settembre contro la Serbia. Il raduno comincerà martedì 3 settembre al Centro Giulio Onesti di Roma, e sarà la prima vera tappa di avvicinamento al Mondiali Under 17 che si terrà in Brasile dal prossimo 26 ottobre (Paraguay, Messico e le Isole Salomon le nostre avversarie) I due test match contro i serbi si terranno a Roma: il primo al Centro Sportivo Francesca Gianni (sabato 7 settembre, ore 17), il secondo allo stadio Tre Fontane (lunedì 9 settembre alle 14.30, trasmessa da Rai Sport).

ITALIA UNDER 18: I CONVOCATI

PORTIERI: Manuel Gasparini (Udinese), Filippo Rinaldi (Parma).

DIFENSORI: Christian Dalle Mura (Fiorentina), Francesco Lamanna (Juventus), Lorenzo Moretti (Inter), Giorgio Cittadini (Atalanta), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Lorenzo Pirola (Inter), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas Verona).

CENTROCAMPISTI: Michael Brentan (Juventus), Gaetano Pio Oristanio (Inter), Simone Panada (Atalanta), Niccolò Squizzato (Internazionale), Franco Tongya Heubang (Juventus), Samuele Giovane (Atalanta), Andrea Capone (Milan), Nikola Sekulov (Juventus), Edoardo Bove (Roma).

ATTACCANTI: Alessandro Arlotti (Monaco), Nicolò Cudrig (Monaco), Sebastiano Esposito (Internazionale).

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.