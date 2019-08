Italia Under 19, i convocati di Alberto Bollini per Olanda e Svizzera

Italia Under 19, per le amichevoli contro Olanda e Svizzera il ct Alberto Bollini ha diramato la lista dei convocati: chiamati 24 Azzurrini, le novità sono il difensore della Virtus Entella Federico Bonini e il centrocampista della Roma Luca Chierico. La Nazionale scenderà in campo venerdì 6 settembre (ore 20:00) a Fiorenzuola D’Arda contro l’Olanda e lunedì 9 settembre (ore 14:30) a Colorno contro la Svizzera. Il doppio test match rientra nella preparazione in vista della prima fase delle qualificazioni per gli Europei, che dal 13 al 19 novembre vedrà l’Italia ospitare Slovacchia, Cipro e Malta.

ITALIA UNDER 19: I CONVOCATI

PORTIERI: Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Russo (Sassuolo).

DIFENSORI: Nicolò Armini (Lazio), Federico Bonini (Virtus Entella), Devid Eugene Bouah (Roma), Giorgio Brogni (Atalanta), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Michael Ntube (Inter), Memeh Caleb Okoli (Atalanta), Fabio Ponsi (Fiorentina).

CENTROCAMPISTI: Luca Chierico (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus); Davide Ghislandi (Atalanta), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Daniel Maldini (Milan), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa).

ATTACCANTI: Gianmarco Cangiano (Bologna), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Pietro Rovaglia (Chievo Verona), Eddie Anthony Mora Salcedo (Verona).

