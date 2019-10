Italia Under 19, i convocati per la doppia amichevole con il Portogallo

Il ct dell’Italia Under 19, Alberto Bollini, ha chiamato 24 giocatori per la trasferta in Portogallo. Gli Azzurrini scenderanno in campo contro i pari età lusitani venerdì 11 ottobre a Braganca e lunedì 14 ottobre a Mirandela. Prima chiamata in Nazionale per il portiere dell’Atalanta Ludovico Gelmi, per il difensore del Cagliari Andrea Carboni e per il centrocampista Federico Marigosu sempre del Cagliari.

ITALIA UNDER 19 – I CONVOCATI

PORTIERI: Federico Brancolini (Fiorentina), Ludovico Gelmi (Atalanta);

DIFENSORI: Nicolò Armini (Lazio), Federico Bonini (Virtus Entella), Giorgio Brogni (Atalanta), Andrea Carboni (Cagliari), Davide Ghislandi (Atalanta), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Memeh Caleb Okoli (Atalanta), Fabio Ponsi (Fiorentina);

CENTROCAAMPISTI: Luca Chierico (Roma), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Federico Marigosu (Cagliari), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa);

ATTACCANTI: Gianmarco Cangiano (Bologna), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Eddie Anthony Mora Salcedo (Verona), Edoardo Vergani (Inter).

Staff – Capo delegazione: Evaristo Beccalossi; Coordinatore: Maurizio Viscidi; Allenatore: Alberto Bollini; Segretario: Aldo Blessich; Assistente allenatore: Giovanni Valenti; Preparatore atletico: Vito Azzone; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Match analyst: Mirko Magistro; Medico: Emanuele Fabrizi; Fisioterapista: Roberto Cardarelli.

