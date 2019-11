Italia Under 19, i convocati per le qualificazioni europee: c’è anche Esposito

Prima chiamata nell’Italia Under 19 per Sebastiano Esposito, scelto insieme ad altri 19 giocatori da Alberto Bollini per i prossimi impegni della Nazionale. Gli Azzurrini, infatti, saranno impegnati nel percorso delle qualificazioni europee, che andranno in scena in Emilia Romagna dal 13 al 19 novembre. L’esordio dell’Italia è programmato per mercoledì 13 novembre contro Malta, poi le sfide con Cipro e la Slovacchia.

ITALIA UNDER 19: I CONVOCATI

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Russo (Sassuolo);

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Lorenzo Colombini (Inter), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Michael Ntube (Inter), Memeh Caleb Okoli (Atalanta), Edoardo Pierozzi (Fiorentina), Fabio Ponsi (Fiorentina);

Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Federico Marigosu (Cagliari), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa);

Attaccanti: Sebastiano Esposito (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Eddie Anthony Salcedo Mora (Hellas Verona).

Staff – Capo delegazione: Evaristo Beccalossi; Coordinatore: Maurizio Viscidi; Allenatore: Alberto Bollini; Segretario: Aldo Blessich; Assistente allenatore: Giovanni Valenti; Preparatore atletico: Vito Azzone; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Match analyst: Mirko Magistro; Medici: Luca Labianca ed Emanuele Fabrizi; Fisioterapisti: Giuseppe Galli e Roberto Cardarelli; Tutor: Giorgio Orlando e Marco Lista.

GRUPPO 6: IL CALENDARIO

Prima giornata (13 novembre)

Cipro-Slovacchia (ore 12 – Forlì)

ITALIA-Malta (ore 15 – Misano Adriatico)

Seconda giornata (16 novembre)

Slovacchia-Malta (ore 12 – Misano Adriatico)

ITALIA-Cipro (ore 15 – Santarcangelo di Romagna)

Terza giornata (19 novembre)

ITALIA-Slovacchia (ore 15 – Misano Adriatico)

Malta-Cipro (ore 15 – Santarcangelo di Romagna)

*Accedono alla Fase élite le prime due classificate di ciascun raggruppamento e la terza classificata con il miglior rendimento nelle sfide con le prime due del girone

