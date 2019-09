Italia Under 20, vittoria contro la Repubblica Ceca al Torneo 8 Nazioni

Vittoria degli Azzurrini per 2-0 nel Torneo 8 Nazioni” in casa della Repubblica Ceca a Prestice. L’Italia Under 20 si aggiudica la seconda vittoria dopo quella di giovedì in cui era stata battuta la Polonia con lo stesso risultato a Caldiero Terme. Alla fine del primo tempo il risultato è di parità, nonostante la partita sia combattuta in particolare a centrocampo. Al 76’ l’attaccante napoletano Gianluca Gaetano segna il primo gol con una punizione magistrale. Nove minuti più tardi Marco Olivieri, giocatore nella Juventus Under 23 su assist di Vignato, raddoppia il punteggio degli Azzurrini. L’Italia Under 20 batte la Repubblica Ceca: alla fine del match questo è il commento di Daniele Franceschini rilasciato alla FIGC: «Sono molto contento per la riconferma soprattutto perché questa seconda vittoria nel Torneo dà morale ai ragazzi. È stata una partita sofferta e, in particolare nel primo tempo, molto combattuta a centrocampo. Nella ripresa siamo stati capaci di imporre il nostro gioco e siamo riusciti a creare di più. Infatti sono arrivate le due reti, realizzate grazie al carattere della squadra e alla capacità di rimanere in partita fino alla fine»



La prossima partita della nostra Nazionale Under 20 sarà il 10 ottobre alle 14 contro l’Inghilterra, di seguito il calendario italiano completo del Torneo 8 Nazioni:

5 settembre: Italia-Polonia 2-0

9 settembre: Repubblica Ceca-Italia 0-2

10 ottobre: Italia-Inghilterra

15 ottobre: Portogallo-Italia

18 novembre: Italia-Svizzera

27 marzo: Germania-Italia

31 marzo: Italia-Olanda

