Juventus, Attività di base: Paolo Danzè saluta

Dopo un anno da direttore sportivo dell’Attività di base, Paolo Danzè lascia la Juventus. L’ormai ex dirigente bianconero era in scadenza di contratto. Lo stesso, dopo l’addio, ha salutato e ringraziato la Juventus: “Sarò sempre grato a Scaglia per l’opportunità che mi ha concesso”. I bianconeri ora sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per l’Attività di base da affiancare al Segretario Boggia.

