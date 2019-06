Juventus, Baldini e Valenti ai saluti: ufficiale Pecchia per l’Under 23

Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, la Juventus ha salutato Francesco Baldini e Giovanni Valenti. I due allenatori danno l’addio rispettivamente a Primavera e Under 15, concludendo così le loro avventure al fianco dei colori bianconeri.

Rivoluzionata anche la guida tecnica per l’Under 23. Dopo l’addio di Mauro Zironelli, accasatosi al Modena, è arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Fabio Pecchia. Conclusa la sua esperienza in Giappone all’Avispa Fukuoka, l’allenatore è rientrato in Italia.

