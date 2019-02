La Juventus Under 17 in fuga, sorride il Torino nei derby Under 16 e Primavera

È andato in scena un altro week-end importante per la categoria Nazionali, caratterizzato dai derby Under 15, Under 16 e Primavera. Partendo proprio dalla Primavera, la stracittadina ha visto la vittoria del Torino per 2-0, grazie alle reti di Vincenzo Millico e Mihael Onisa. Sorridono i granata anche nella categoria Under 16, dove i ragazzi di Andrea Menghini sono riusciti ad imporsi per 1-0 al Campo di Grugliasco grazie alla firma di La Marca. La Juventus può consolarsi con il successo in Under 15. Una vittoria per 2-1 griffata Hasa e Turco, completata nel punteggio dal rigore nei minuti finali di Bonelli.

Nel campionato Under 17, invece, la Juventus di Francesco Pedone è riuscita ad imporsi con un sonoro 3-0 ai danni della Lazio. Il solito Mirco Lipari ha sigillato il vantaggio su rigore, Tongya ha raddoppiato nella ripresa con il tris calato dall’imperiosa incornata di Dragusin. Vittoria anche per il Torino, che dopo essersi sbloccato settimana scorsa contro lo Spezia, ha dato continuità al risultato imponendosi 3-2 contro la Sampdoria. Tordini, Aita e il ‘cucchiaio’ su rigore di Favale le firme granata, prima del tentativo di rimonta blucerchiato vanificato dal fischio finale del direttore di gara.

Per la categoria Berretti, nel Girone A il Gozzano ha alzato bandiera bianca tra le mura amiche contro l’Inter. Cade anche la Pro Vercelli contro il Sudtirol per 2-0, mentre il Novara fa suo il derby piemontese contro l’Alessandria con il risultato di 4-2. Nel Girone C, il Torino continua la sua marcia in vetta alla classifica, violando il fortino della Pistoiese per 3-0. Il Cuneo dà continuità alla vittoria di settimana scorsa, imponendosi 3-1 in casa dell’Arzachena.

In Under 17 Serie C, il Novara ha rifilato una ‘manita’ al Gozzano. Mazzoni, Caricati, Bianco, Moretti e Binaghi sono stati i protagonisti del largo successo dei fiulin. Nell’altro derby piemontese, Costanzo e la doppietta di Vetri hanno propiziato il successo della Pro Vercelli contro il Cuneo per 3-1, vanificando il momentaneo pareggio biancorosso di Garello. Cade l’Alessandria, sconfitta 3-1 sul campo del Monza. In Under 16 Serie C, il Gozzano è uscito con le ossa rotte dalla trasferta contro il Monza. 4-2 il risultato finale, con le reti rossoblù targate Petrulli e Modesti.

Nella categoria Under 15 Serie C, successo per 2-1 della Pro Vercelli nel derby contro il Cuneo. Il tecnico La Rocca ha effettuato i giusti cambi, con l’esordio con gol di Saponaro e la rete di Gregori a risultare decisive. Inutile, ai fini del punteggio finale, il gol di Milanesio. K.o. casalingo del Novara contro il Gozzano sulle ali di Sangiorgio e Rano, sconfitta anche dell’Alessandria 3-1 contro il Monza.

Questi i risultati nell’Under 14 Professioniste, con i successi del Torino 8-1 contro il Cuneo, della Juventus sull’Alessandria 5-0, del Novara 3-0 contro l’Albissola. Cadono invece Pro Vercelli e Gozzano rispettivamente contro Genoa e Spezia. Negli Under 13 Professionisti, infine, l’unica partita disputata è stata Torino-Virtus Entella, conclusasi con il risultato di 2-2.

