Manchester City-Atalanta Youth League: la Dea si rilancia, Juventus ko

Il martedì di coppa sorride alla Primavera dell’Atalanta, che vince sul campo del Manchester City e rilancia le proprie ambizioni di qualificazione. Vittoria in rimonta per i ragazzi di Massimo Brambilla, che con Ghislandi pareggia l’iniziale vantaggio di Poveda prima dei gol di Piccoli e Traore che nella ripresa firmano i tre punti per gli orobici. Non riesce a uscire invece dalla crisi la Juventus, che perde 2-1 contro la Lokomotiv Mosca ma rimane comunque in testa al girone grazie alle vittorie nelle prime due giornate. Inutile per i bianconeri il gol nel finale di Gozzi Iweru.

MANCHESTER CITY-ATALANTA 1-3

RETI: 12′ Poveda (M), 24′ Ghislandi (A), 4′ st Piccoli (A), 33′ st Traore (A).

MANCHESTER CITY: Bazanu, Diounkou, Garcia, Harwood-Bellis, Ogbeta, Pozo, Poveda, Doyle (29′ st Palmer), Touaizi Zoubdi (29′ st Kinght), Bernabè (35′ st Dele-Bashiru), Rogers. A disp. Mcdonald, Slicker, Fiorini, Garre. All. Harsley.

ATALANTA: Gelmi, Bergonzi, Brogni, Da Riva, Okoli, Guth, Ghislandi, Gyabuaa, Piccoli, Traore, Cambiaghi. A disp. Dajcar, Cittadini, Sidibe, Signori, Finardi, Italeng, Ghisleni. All. Brambilla.

ARBITRO: Miroslav Zelinka (CZE).

ASSISTENTI: Petr Caletka (CZE) e Jan Paták (CZE).

QUARTO UFFICIALE: Anthony Backhouse (ENG).

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE C: Manchester City-Atalanta 1-3, Shakhtar-Dinamo Zagabria 1-1. Classifica: Dinamo Zagabria 5, Atalanta e Manchester City 4, Shakhtar 2.

JUVENTUS-LOKOMOTIV MOSCA 1-2

RETI: 29’ Petrov (L), 32’ st rig. Petukhov (L), 37’ st Gozzi (J).

JUVENTUS (4-3-3): Siano; Leo, Dragusin, Gozzi, Anzolin; De Winter (16’ st Da Graca), Fagioli (32’ Abou Teher), Ranocchia (20’st Bandeira); Sene (20’ st Leone), Petrelli, Penner (1’ st Francofonte). A disp. Garofani, Bandeira, Verduci. All. Zauli.

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-3): Botnar; Silyanov, Cherny, Ivankov, Osnov; Mukhin, Petukhov, Petrov; Barboshkin (27’ st Karev), Suleimanov, Iosifov. A disp. Kasyanenko, Shmakov, Sharkov, Chernyakov, Mukhin, Khylnov. All. Mishatkin.

ARBITRO: Duje Strukan (CRO)

ASSISTENTI: Pepur e Jakšic (CRO)

QUARTO UFFICIALE: Davide Ghersini (ITA)

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE D: Juventus-Lokomotiv Mosca 1-2, Atletico Madrid-Leverkusen 2-0. Classifica: Juventus e Atletico Madrid 6, Lokomotiv Mosca 4, Leverkusen 1.

