Mercato Juve: Stoppa per la Primavera, Under 15: pioggia di cessioni

Giorni caldi in chiave mercato Juve: Metteo Stoppa (classe 2000) e Daniel Leo (classe 2001) giungono a rinforzare i ranghi della squadra guidata da Lamberto Zauli.

Grandi manovre, in entrata ma sopratutto in uscita (destinazione Pro Vercelli e Novara), per l’Under 15: il detaglio su Sprint e Sport in edicola.

