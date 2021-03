Monza-Parma Under 18: un pareggio agguantato nel finale, a Caccavo e Dragone rispondono Tannor e Marsetic

Gol e spettacolo, succede quasi tutto nel secondo tempo. Monza-Parma è una partita che ti tiene incollato sugli spalti per i continui cambi di gioco e le emozioni del secondo tempo. La squadra di Monguzzi va in vantaggio per ben due volte ma il merito va ai ragazzi di [...]