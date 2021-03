Monza-Venezia Primavera 2: rasoiata vincente di Colferai e difesa del vantaggio in inferiorità numerica, Allegretti se la ride

Vittorie del genere danno molti più benefici di quel che sembra. Innanzitutto perché i tre punti servivano come il pane vista la classifica fin qui non certo scintillante, poi perché portare a casa l'intera posta in palio giocando mezzora in dieci contro undici non è una cosa di tutti [...]