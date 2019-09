Basta un gol di Matias Fonseca all’Inter per battere il Napoli e centrare la terza vittoria consecutiva, la seconda per 1-0 dopo quella di settimana scorsa contro la Fiorentina. Il miglior modo possibile per i ragazzi di Armando Madonna di avvicinarsi alla Youth League (trasferta a Barcellona) e soprattutto al big match del prossimo weekend contro la Juventus. Un 1-0, quello interista, che vale oro perché vincere a Napoli non sarà una cosa semplice per nessuno, e che è meritatissimo per la qualità di gioco espressa, per le occasioni create e perché dall’altra parte giocava titolare un certo Amato Ciciretti, classe 1993 in campo con i ragazzi per mettere minuti delle gambe. A voler proprio trovare qualche lato negativo, non si può non citare la prova opaca di Sebastiano Esposito (è umano anche lui, meno male…) e le numerosi occasioni per il raddoppio gettate alle ortiche, anche a porta vuota: attenzione a non chiudere partite del genere, perché il rischio è sempre dietro l’angolo.

Napoli-Inter Primavera La partita è praticamente un monologo interista, con il Napoli capace di affacciarsi dalle parti di Stankovic solamente con il suo “fuoriquota”. Un altro bel test per il portiere classe 2002 figlio di Deki, che dopo aver annullato Pedro della Fiorentina settimana scorsa rimane imbattuto anche contro Ciciretti. E’ proprio un tiro dell’attaccante partenopeo all’8′ che “starta” l’elenco delle occasioni del match, ma Stankovic si allunga e respinge. La risposta interista è nei piedi di un altro figlio d’arte, Fonseca: il suo tiro all’11’ viene però disinnescato da Idasiak. L’Inter, sempre con il 3-5-2 (con Vezzoni al posto di Persyn a destra), conquista metri di campo e al 20′ passa in vantaggio con Matias Fonseca, che sfrutta un errato disimpegno di testa di Zanoli per battere il portiere con un sinistro perfetto. L’Inter è padrona del campo: Ntube e Pirola dietro ingabbiano Palmieri e Vrakas, Kinkoue dà segnali positivi e in mezzo al campo Agoume fa una prestazione monstre. Anche se proprio un suo errore, al 30′, arma il sinistro di Ciciretti che dal limite dell’area sfiora il palo alla sinistra di Stankovic. Nell’Inter a funzionare a meraviglia sono soprattutto le mezzali: Gianelli fa una partita di sostanza e qualità, Schirò è ormai un veterano e conosce a memoria le richieste di Madonna. A un minuto dall’intervallo è proprio Schirò ad andare vicino al raddoppio con un bel tiro da fuori, ma Idasiak si salva in qualche modo.

Nella ripresa Baronio si gioca le carte Cioffi-Marrazzo, ma il trend della partita non cambia. L’Inter controlla la manovra, gestisce le linee di gioco a suo piacimento e blinda la porta con una fase difensiva perfetta. Rimarrebbe una sola cosa da fare, e cioè chiuderla. Le occasioni arrivano nel finale, ma i nerazzurri le sprecano malamente. Al 37′ Mulattieri si invola verso la porta avversaria e, una volta arrivato a tu per tu con Idasiak, allarga troppo il piattone destro. All’ultimo minuto è Oristanio ad avere la palla buona, Idasiak respinge sui piedi di Schirò che a botta sicura mette però alto.

NAPOLI-INTER PRIMAVERA 0-1

RETE: 20′ Fonseca (I).

NAPOLI (3-4-3): Idasiak 6, Costanzo 5, Zedadka 6 (36′ st Vrikkis sv), Labriola 5.5 (8′ st Marrazzo 5.5), Manzi 6, Zanoli 5, Zanon 5.5, Mamas 6, Palmieri 5 (32′ st Sgarbi sv), Vrakas 6 (8′ st Cioffi 6), Ciciretti 6.5 (32′ st Vianni sv). A disp. Daniele, D’Onofrio, Potenza, Esposito , Virgilio, D’Amato, Mancino A.. All. Baronio 5.5.

INTER (3-5-2): Stankovic 6.5, Kinkoue 6, Colombini 6, Ntube 6.5, Agoume 7, Pirola 6.5, Vezzoni 6 (20′ st Vaghi 6), Schirò 6.5, Fonseca 7 (20′ st Mulattieri 5.5), Esposito 5.5 (27′ st Oristanio 6), Gianelli 7 (27′ st Attys 6.5). A disp. Pozzer, Moretti L., Burgio, Sami, Squizzato, Tononi. All. Madonna 6.5.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido 7.

ESPULSO: 43′ st Costanzo (N) per somma di ammonizioni.

NAPOLI-INTER PRIMAVERA: PAGELLE INTER

Stankovic 6.5 Pronti-via e deve volare su Ciciretti per negare il vantaggio del Napoli. Parata plastica e risultato messo subito in sicurezza. Poi un brivido sempre su Ciciretti dal limite (palla a lato), e nient’altro. Secondo clean-sheet consecutivo.

Kinkoue 6 Decisamente meglio rispetto alle prime uscite. Sta crescendo dopo aver pagato il classico scotto iniziale di adattamento. Niente di clamoroso, ma intanto Vrakas – che orbita sulle sue zolle – tocca pochi palloni anche e soprattutto per merito suo.

Colombini 6 Non c’è gran bisogno di spingere, e allora si dedica principalmente a blindare la corsia. Missione compiuta: Zanon dalla sua parte non riesce mai a sfondare.

Ntube 6.5 Altra gara di attenzione, controllo e marcatura perfetta su Palmieri che non la becca mai. Solita precisione nella costruzione del gioco, perno di una retroguardia che non fa passare uno spillo.

Agoume 7 Sontuoso da vertice basso del centrocampo a tre. Anche lui in crescita continua: muscoli, ordine e precisione al servizio della squadra. Un solo errore, quando un suo disimpegno sbagliato libera il mancino velenoso di Ciciretti. Gli serve ancora tempo, ma se queste sono le premesse…

Pirola 6.5 Magari non si vede, ma si sente tantissimo. Inoltre, aveva di fronte un professionista con 9 anni in più sulle gambe e nella testa. Non si scompone, concedendo solamente due conclusioni da fuori area. Interventi sempre puliti.

Vezzoni 6 Lanciato titolare sulla destra da Madonna, si gioca la sua chance facendo il minimo indispensabile. Partita senza picchi, ma di grande costanza. (20′ st Vaghi 6).

Schirò 6.5 Se potesse, Madonna gli taglierebbe il piede sinistro quando cestina a porta vuota il 2-0. Proprio da quel mancino però sgorgano assist, idee e passaggi intelligenti che sono uno dei segreti del gioco nerazzurro. Il saldo è nettamente positivo.

Fonseca 7 Morde al momento giusto firmando il gol che vale tre punti assai preziosi. Un gol di caparbietà dentro a una prestazione generosa. (20′ st Mulattieri 5.5).

Esposito 5.5 Ufficiale: Sebastiano Esposito è un essere umano. Finalmente, verrebbe da dire, una prestazione normale per un ragazzo che fino ad ora sembrava un marziano. Seba prova a sfondare ma stavolta gioca un po’ troppo di fioretto e molto meno di spada. (27′ st Oristanio 6).

Gianelli 7 Tanta tanta roba in mezzo al campo. E’ il mediano che ogni allenatore vorrebbe avere: quello che non si ferma mai, contrasta, gestisce e lotta nel cuore del gioco non risparmiandosi mai. Al momento è imprescindibile. (27′ st Attys 6).

