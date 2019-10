Nazionale Under 17, ufficializzata la lista dei convocati per il mondiale in Brasile: non c’è Esposito

È stata diramata la lista dei 21 convocati per il mondiale Under 17 che partiranno per il Brasile dove si disputerà il mondiale di categoria. La notizia più attesa era sulla presenza di Sebastiano Esposito, talentino dell’Inter. L’attaccante neroazzurro non partirà per il mondiale per dare una mano alla Prima squadra per volere di Antonio Conte, che, a causa dell’infortunio di Alexis Sanchez, ha preferito far rimanere a Milano Esposito. Notizia positiva, invece, per il Novara, perché tra i convocati del ct Nunziata c’è Tommaso Barbieri. Il classe 2002 ha già esordito e segnato con la Prima squadra di Giuseppe Banchieri. Il terzino degli azzurri ha deciso il match con l’Albinoleffe il 29 settembre.

La squadra si radunerà il 20 ottobre a Venezia e dal capoluogo veneto partirà per il Brasile, dove disputerà la prima partita il 28 ottobre all’Estadio Bezerrao di Gama alle 21.00 (ora italiana) contro le Isole Salomone. Tre giorni dopo sarà la volta del Messico e chiuderà il girone la partita con il Paraguay.

La lista dei convocati:

Portieri: Manuel Gasparini (Udinese), Marco Molla (Bologna), Filippo Rinaldi (Parma);

Difensori: Christian Dalle Mura (Fiorentina), Francesco Lamanna (Cremonese), Lorenzo Moretti (Inter), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Lorenzo Pirola (Inter), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas Verona), Tommaso Barbieri (Novara);

Centrocampisti: Riccardo Boscolo Chio (Inter), Andrea Capone (Milan), Michael Brentan (Sampdoria), Samuele Giovane (Atalanta), Gaetano Pio Oristanio (Inter), Simone Panada (Atalanta), Franco Tongya Heubang (Juventus);

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Nicolò Cudrig (Monaco), Wilfried Degnand Gnonto (Inter).