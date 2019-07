Nicholas Pennati al Monza: confermato il prestito dall’Atalanta

Nicholas Pennati giocherà nel Monza anche nella prossima stagione. Il giocatore, classe 2004, sarà girato al club brianzolo per un altro anno in prestito dall’Atalanta. La firma e quindi l’ufficialità dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, ma tutti i dettagli sono stati ormai definiti.

Per Nicholas Pennati si tratterebbe della seconda stagione consecutiva nel Monza. Nell’annata 2018-2019 ha militato nella formazione Under 15 allenata da Andrea Antonelli, con la quale ha collezionato 24 presenze segnando 4 gol, di cui uno importantissimo negli ottavi di finale della corsa per lo Scudetto contro la Viterbese. Mancino naturale ma bravo anche con il piede destro, è un attaccante esterno che può giocare anche come seconda punta: in campionato ha segnato a Pro Patria, Giana Erminio e Gozzano.

Pennati Monza. Sabato arriverà il rinnovo del prestito, e nella prossima stagione Pennati sarà a disposizione di Vito Lasalandra, tecnico passato a condurre la formazione Under 16, quella dei classe 2004 appunto che parteciperà al campionato sperimentale delle squadre di Serie C.

