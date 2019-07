Nicholas Rizzo al Genoa: il difensore dell’Inter diventa rossoblù

Nicholas Rizzo va al Genoa. Il difensore classe 2000 si trasferisce in Liguria a titolo definitivo dopo aver fatto tutta la trafila nel Settore Giovanile nerazzurro. A comunicarlo è direttamente l’Inter sul proprio sito ufficiale: «FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo definitivo di Nicholas Rizzo al Genoa CFC. Cresciuto nel Settore Giovanile interista, il difensore classe 2000 si è laureato campione d’Italia con la Primavera nerazzurra nella stagione 2017/18 ed è stato tra i protagonisti della vittoria nella Viareggio Cup 2018».

Rizzo è un difensore dalle grandissime doti fisiche e tattiche: quest’anno, nella finale Scudetto della Primavera persa contro l’Atalanta è risultato comunque tra i migliori in campo. In stagione ha messo insieme 26 presenze (di cui 4 in Youth League) e 2267 minuti, segnando anche 1 gol nella vittoria per 3-1 contro la Roma.

Nella stagione appena conclusa si è ritagliato un ruolo da protagonista, conquistandosi il posto da titolare e senza più mollarlo, nella Primavera di Armando Madonna arrivando fino alla finale Scudetto. Rizzo già nella passata stagione aveva fatto parte del gruppo Primavera Campione d’Italia con Stefano Vecchi in panchina, e in generale ha sempre fatto parte del gruppo dei 2000 che tante soddisfazioni ha dato sl vivaio diretto da Roberto Samaden. Ha vinto lo Scudetto Allievi nel 2016-2017 e quello Giovanissimi 2014-2015 formando una coppia difensiva insuperabile con Davide Bettella.

