Piacenza-Pergolettese Serie C: al Garilli finisce in pareggio con i Lupi che si riprendono all’ultimo e beffano De Paola

Una sfida importantissima quella tra Piacenza e Pergolettese, le cui tifoserie sono unite e fraterne un po' come quelle di Inter e Lazio. Entrambe le squadre avrebbero bisogno dei tre punti, i padroni di casa per mettere la testa fuori dalla zona rossa della classifica, mentre la Pergolettese per [...]