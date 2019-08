Primavera 2, il calendario: Spezia primo avversario del Milan

Primavera 2, il calendario della stagione 2019-2020 è stato pubblicato. La Lega Serie B ha reso ufficiale il programma della manifestazione che comincerà sabato 14 settembre, stesso giorno in cui partirà anche il campionato di Primavera 1. Riflettori puntati ovviamente sul Milan, retrocesso e praticamente obbligato a riprendersi subito la categoria persa al termine della sciagurata stagione dell’anno scorso. Il percorso dei ragazzi allenati da Federico Giunti, confermato sulla panchina del Giovane Diavolo, inizia in casa contro lo Spezia. Sono due le altre formazioni lombarde presenti nel Girone A: il Brescia di Elia Pavesi, che l’anno scorso ha fatto una buona stagione sfiorando l’accesso ai playoff, e la Cremonese di Stefano Lucchini.

Per quanto riguarda la formula del campionato, va registrato l’ampliamento del numero di formazioni che si giocheranno l’accesso in Primavera 1. Le prime di ogni girone (2 raggruppamenti da 12 squadre) conquisteranno la promozione diretta, a giocarsi i playoff saranno invece tutte le formazioni che arriveranno dal secondo al settimo posto. Quarta, quinta, sesta e settima classificata daranno vita a un turno preliminare, le seconde e le terze entreranno in gioco dai quarti di finale. La vincente dei playoff sarà la terza squadra che farà il salto di categoria.

