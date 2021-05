Pro Vercelli-Alessandria, Primavera 3: delizie di Maggio e Rosset e asse Ghiozzi-Filipi. 2-1 da applausi che premia la Pro

Finisce come all’andata: vittoria della Pro Vercelli per 2-1 al termine di una gara splendida, intensa, in bilico fino all’ultimo respiro e all’ultimo secondo. Con i gol autografati dai migliori interpreti dello spettacolo (Maggio e Filipi soprattutto e con Rosset a sfornare il gioiello) e blindati nel finale dai riflessi miracolosi di Caressa che nega il 2-2. Plauso alla Pro Vercelli che nel primo tempo interpreta e suona al meglio il proprio spartito fatto di aggressività, tonicità, verticalità e grandi prestazioni individuali, nei gesti tecnici e di squadra. Che sforna un primo tempo da applausi ma non abbastanza per considerare chiusa la questione e battuta un’Alessandria che prova a non naufragare nei primi 45’ per poi ruggire da vero Orso Grigio nella ripresa. Rebuffi inserisce Ghiozzi a inizio secondo tempo (insieme a Poppa) e proprio il neo entrato mette scompiglio sulla fascia sinistra da cui inventa, costruisce e offre a Filipi la palla del 2-1, per poi essere incubo e pensiero costante della Pro Vercelli che ha qualche fatica in più nel contenere e ripartire mentre l’Alessandria si alza e ci crede. Sfiorando il pareggio con Filipi su bolide da piazzato, con l’incrocio a respingere le speranze e strozzare l’urlo, e il riflesso di Caressa, su tocco ravvicinato ancora di Filipi, a mandare al cielo la palla e non le braccia dei grigi per esultare. Pareggio che forse sarebbe stato più ‘giusto’ nell’espressione e nelle occasioni avute dalle due squadre ma la vittoria premia la voglia e la personalità di una Pro Vercelli apparsa un po’ più pronta e vogliosa soprattutto in avvio, che prosegue così il viaggio fatto a sogno nel duello con il Novara per la panoramica più bella possibile. Alessandria che forse perde il treno dei sogni ma che si conferma, per qualità individuali e di squadra, capace di mordere e graffiare ancora. Chiunque.

Scacchieri e spartito Padroni di casa schierati da Alacqua con un 4-3-3 con linea difensiva con Imperato a destra e Brollo a sinistra – fedeli e su cui si può contare -, centrali il colossale Vetri in coppia con capitan Formia, splendida coppia. Mediana a tre e a tutto campo con Pane (e calcio) vertice basso, Mezzatesta interno destra da delizia e Dall’Olio interno di sinistra sapiente. Rosset a destra e Maggio a sinistra, esterni a piedi invertiti e dal talento non comune – soprattutto il numero 10 della Pro che incanta e imperversa, con Jukaj ottimo riferimento centrale e molto di più, a dare sempre verticalità e pericolosità. Alessandria che invece Rebuffi conferma nel 3-4-2-1 con cerniera difensiva formata da Comoreanu e Minosse interni sempre attenti alle diagonali e Di Carlo imperatore centrale. Mediana con Podda esterno destro e Fabbrucci a sinistra, costretti quasi sempre alla fase difensiva e con pochissimi palloni per ripartire e attaccare nei primi 45’. Binomio centrale di sostanza e qualità formato da Ghirardelli e Manfrin con Filipi e Suppa a supporto tra le linee di Caposele, per una fase offensiva che stenta a materializzarsi in occasioni e costruzione nella prima frazione.

Applausi per la Pro Pronti-via e l’apertura per Rosset a sinistra lo porta alla conclusione sul primo palo su cui Marchelli si fa trovare pronto. Al 6’ è l’asse Rosset-Imperato a costruire a destra dei buoni presupposti, respinti in angolo dalla chiusura della difesa grigia. Alessandria che prova ad allentare la pressione al 9’ con bella ripartenza corale, imbastita da Filipi, proseguita da Suppa e finalizzazione di Fabbrucci sul cui cross basso però la linea della Pro non si fa sorprendere. Padroni di casa che riprendono ritmo e intensità al 12’, quando il bell’assist di Jukaj in profondità per Rosset, trova il recupero miracoloso in scivolata di Minosse a sventare un probabile gol- Dall’angolo seguente però arriva il vantaggio di casa: Maggio sfodera un destro non forte ma velenoso da dentro l’area sul secondo palo, la palla sbatte sul palo interno e nella carambola col portiere Marchelli in tuffo, termina in rete: 1-0. Il gol dà convinzione e convinzioni alla Pro che al 25’ sfiora il raddoppio: splendido assist di Maggio per Jukaj che tocca di punta ma è bravo ancora Marchelli in uscita a respingere. Fiume Pro che porta al 2-0 al 33’: pennellata d’esterno ancora di Maggio che offre a Rosset l’opportunità dell’uno contro uno a convergere sul sinistro amico, splendida conclusione a giro sul secondo palo ed è raddoppio. Sinfonia di casa interrotta solo al 45’ dal colpo di testa su angolo di Comoreanu troppo centrale però per essere un pericolo per l’attento Caressa.

Assalto Grigio La ripresa comincia con due cambi per Rebuffi: Poppa per un isolato Caposele e soprattutto Ghiozzi a sinistra per Fabbrucci. E proprio Ghiozzi al 7’, riaccende la partita con una fiammata spettacolare: semina difesa, avversari e panico in fascia, converge e serve sul piatto d’argento a Filipi in area, l’assist per il 2-1 che sposta inerzia e sguardi. L’Alessandria prende campo, coraggio e fiducia. La Pro tiene grazie a prestazioni di squadra e individuali sempre attente a non concedere troppo ma la squadra di Rebuffi ci crede e si vede. Al 12’ è l’altro subentrato, Poppa, a mandare alto di destro mentre una disattenzione in costruzione di Ghirardelli (forse l’unico errore della sua gara), porta Maggio all’uno contro uno e al destro che finisce alto. Al 32’ il rammarico più grande per l’Alessandria: Filipi lascia partire un siluro da piazzato di sinistro che fa saltare in piedi la panchina ospite, ma l’urlo di gioia viene respinto dall’incrocio dei pali che risuona come una campana. Urlo strozzato che diventa rimpianto e applauso al 35’: Podda si libera a destra e mette un bel pallone teso in mezzo all’area, Filipi arriva all’appuntamento trovando il tocco di sinistro, salvato dai riflessi miracolosi di Caressa che manda sopra la traversa quello che sembrava essere l’inevitabile 2-2. La Pro resiste e prova ancora a pungere e alleggerire la pressione. L’Alessandria tiene alta la linea ma non riesce più a rendersi davvero pericolosa, nemmeno quando prova l’ultimo assalto anche con i cambi. Ultimissima occasione che arriva poi a tempo scaduto ancora su piazzato: posizione simile a quella dell’incrocio di Filipi che però lascia la battuta al destro di Poppa. Buona conclusione ma non troppo potente che permette all’attento Caressa di respingere a mani aperte la conclusione con tutte le ultime speranze dell’Alessandria e mantenendo il bottino preziosissimo dei tre punti per la Pro Vercelli.

PRO VERCELLI-ALESSANDRIA 2-1

RETI (2-0, 2-1): 13′ Maggio (P), 33′ Rosset (P), 12′ st Filipi (A).

PRO VERCELLI (4-3-3): Caressa 7.5, Imperato 7 (12′ st Tourè 6), Brollo 7, Pane 7.5, Vetri 7, Formia 7, Mezzatesta 7.5 (47′ st Campana sv), Dall’Olio 7, Jukaj 7 (47′ st Ferrari sv), Maggio 8 (40′ st Runcio 6), Rosset 7.5. A disp. Vallacchi, Liberali, Bardo, Corradino, Peretti, Fiore, Di Chio, Catania. All. Alacqua 7.5.

ALESSANDRIA (3-4-2-1): Marchelli 6.5, Comoreanu 6.5 (40′ st Beka sv), Minosse 6.5, Ghirardelli 7, Di Carlo 6.5, Manfrin 7 (30′ st Emmanuello 6), Podda 6.5, Suppa 7, Caposele 6 (1′ st Poppa 6.5), Filipi 7.5, Fabbrucci 6 (1′ st Ghiozzi 7). A disp. Baschiazzorre, Cavallieri, Patini, Solia, Mainetti, Costa, Soleti, Miglietta. All. Rebuffi 7.

ARBITRO: Guacchione di Collegno 7.

COLLABORATORI: Palmulli di Torino e Manzari di Torino.

PRO VERCELLI

Caressa 7.5 Miracola su Filipi che da due metri spara il laser del possibile 2-2. Strepitoso riflesso a protezione di un risultato importantissimo. E poi sventa la bella punizione di Poppa al 93’ che però in confronto sembra una formalità.

Imperato 7 Sempre attento a collaborare con la linea difensiva e a non concedere campo. Nella ripresa soffre un po’ lo spunto di Ghiozzi ma per fermarlo uno non basta…

12′ st Tourè 6 Fisicità e attenzione al servizio e a difesa del castello.

Brollo 7 Spegne Podda nei primi 45’ non dandogli spazio per far male. Nella ripresa abbina anche buone sortite in spinta con un paio di cross bassi insidiosi.

Pane 7.5 Sontuoso e infinito. Si fa trovare sempre in aiuto e a supporto, si fa sentire sempre nel corpo a corpo e nella giocata mai banale. Sempre lucido e tonico fisicamente fino all’ultimo secondo.

Vetri 7 Contaerea infallibile che mostra anche personalità nella costruzione. Lineare e pulito anche nei duelli corpo a corpo e negli interventi.

Formia 7 Capitano che si fa sentire e che non si fa quasi mai sorprendere in fase difensiva. Buon senso della posizione e sapienza tattica.

Mezzatesta 7.5 Intelligente, in moto perpetuo, mettendo gamba e fisico ma anche testa e qualità. L’interno perfetto: sa leggere e lottare in fase difensiva, sa appoggiare, assistere e inserirsi in fase offensiva.

Dall’Olio 7 Sapiente e sempre lucido. Nel controllare il traffico in mediana dove dalle sue parti gira un certo Filipi e splendido interprete del ruolo. Ostruzione e costruzione.

Jukaj 7 Centravanti moderno. Fisicità abbinata a mezzi tecnici apprezzabili, lavora per sè e per la squadra. Offre sponde e profondità. Assist e punzecchiature. E se non fa gol non importa, lui c’è sempre e comunque.

Maggio 8 Delizia per gli occhi e incubo vero per gli avversari. Doti tecniche e calcistiche fuori dal comune. E come in giornate come quelle contro l’Alessandria, dove riesce a metterle al servizio della squadra e della concretezza, diventa davvero qualcosa di unico e speciale.

40′ st Runcio 6 Presenza e attenzione in m inuti non semplice dove entrare a freddo. Presente!

Rosset 7.5 Un gol cercato, voluto e splendido. Ha qualità importanti per puntare, saltare e creare sempre superiorità e pericoli ma si fa apprezzare anche per il sacrificio e l’attenzione in fase di prima difesa.

All. Alacqua 7.5 Prestazione e vittoria che contano. Primo tempo in cui la squadra riesce ad esprimere il suo potenziale, dimostrando di avere idee chiare e spirito da grande.

ALESSANDRIA

Marchelli 6.5 Sfortunato e forse un po’ sorpreso in occasione del primo gol con carambola sul palo. Poi si fa trovare sempre presente anche in un paio di uscite basse non semplicissime.

Comoreanu 6.5 Fisicità, gamba e attenzione non mancano. Non semplice affrontare Maggio palla al piede ma combatte e sfiora il gol di testa su angolo.

Minosse 6.5 Una chiusura da applausi nel primo tempo a togliere a Rosset un pallone che già pregustava in area. Attento nelle diagonali e non semplice da superare nell’uno contro uno.

Ghirardelli 7 Esame davver non semplice da affrontare il centrocampo e le individualità della Pro Vercelli. Ci mette personalità e qualità, reggendo al confronto e sbocciando nella ripresa.

Di Carlo 6.5 Difficile dirigere il traffico degli attacchi della Pro e ancora meno semplice affrontare un rivale come Jukaj che svaria, arretra, cerca la profondità e non disdegna l’uno contro uno. Resiste.

Manfrin 7 Motorino e alleato di Ghirardelli nell’arena del centrocampo. Attento alle distanze, prova a rompere le linee di passaggio della Pro non disdegnando la geometria e l’ordine in fase di prima costruzione.

30′ st Emmanuello 6 Tra le ultime carte giocate da Rebuffi alla ricerca del pareggio. Si fa trovare pronto a dare il suo contributo alla causa.

Podda 6.5 Nel primo tempo non rova campo, spazio e palloni per incidere. nella ripresa un paio di azioni col diritto d’autore e l’assist per il quasi-gol di Filipi.

Suppa 7 Cuore e generosità abbinate ad agonismo e voglia di fare. Nel primo tempo uno dei pochi a provare la scorribanda, nella ripresa ci mette presenza e gamba nei chilometri macinati dall’Alessandria alla rincorsa del pari.

Caposele 6 Poco coinvolto e troppo isolato in un primo tempo in cui l’Alessandria non riesce a comandare ritmo e gioco. Lui forse non fa troppo per trovare soluzioni alternative e Rebuffi prova una nuova soluzione.

1′ st Poppa 6.5 Più incisivo come tutta la squadra in una ripresa bene interpretata. Ha sul destro una buona occasione e la punizione dell’ultima speranza.

Filipi 7.5 Unica nota positiva nel primo tempo dell’Alessandria, diventa il quasi-eroe della rimonta firmando prima il gol del 2-1 e poi soprattutto sfoderando una punizione di sinistro che avrebbe meritato miglior fortuna. Poi Caressa gli nega anche un gol già fatto…

Fabbrucci 6 Primo tempo con una sola incursione con cross e il resto del tempo passato più a rincorrere e controllare nella propria metà di campo rispetto al pensiero di offendere nell’altra.

1′ st Ghiozzi 7 Spacca in due la partita e la difesa della Pro Vercelli. Guizzo da incursore truppe speciali in occasione del gol e ogni volta che prende velocità sono incubi e pensieri per la Pro.

All. Rebuffi 7 Prepara bene la gara ma non può prevedere l’ispirazione altrui. Nella ripresa fa i cambi e le mosse giuste per provare ad agguantare un pareggio che sarebbe stato anche meritato.

ARBITRO: Guacchione di Collegno (Palmulli di Torino e Manzari di Torino) 7 Direzione perfetta nell’interpretazione e nella coerenza. Sempre al posto giusto. Poche parole ma quelle dette nel modo corretto al momento opportuno. Ottima collaborazione con gli assistenti e gara condotta e diretta con serenità e qualità.