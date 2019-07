Pro Vercelli, definiti gli allenatori: arriva Roberto Fogli per la Berretti

Con l’ufficializzazione del quadro dirigenziale del Settore giovanile, la Pro Vercelli ha definito anche l’organigramma degli allenatori per la prossima stagione. Dopo i tanti clamori, è ufficiale la separazione tra di Semioli dai vercellesi e la sua panchina verrà ricoperta da Di Bartolo, che un anno fa era su quella della Berretti. Quest’ultima categoria sarà seguita dalla new entry più eclatante, ovvero Roberto Fogli, che, dopo l’addio al Toro di due anni fa, è rimasto fermo l’ultima stagione. Il tecnico è un’istituzione per il mondo del calcio giovanile e testimonianza della volontà da parte della Pro di continuare a puntare su un Settore giovanile di qualità. Oltre al tecnico ex Torino, arriva a Vercelli anche Leardi (dal Città di Cossato), che si occuperà dell’Under 14, e ritorna, dopo un lungo girovagare, mister Gianluca Mero, che avrà l’Under 15.

Lunedì in edicola l’approfondimento e le parole del neo Responsabile del Settore giovanile Davide Poletto.

