Pro Vercelli – Pro Sesto Serie C: la doppietta lampo del subentrato De Respinis stende le Bianche Casacche

Prima sconfitta casalinga stagionale della Pro Vercelli, alle prese con un tour de force notevole, ancora peraltro da ultimare con la sfida di mercoledì di Crema contro la Pergolettese, rinviata due settimane fa per via della nebbia (a conti fatti saranno 6 match in 18 giorni contando anche la [...]