Sassuolo-Milan Primavera 1: colpo di testa all’incrocio, Olzer salva il Diavolo dalla sconfitta

Un Milan a due facce, troppo brutto per essere vero nel primo tempo e decisamente più sul pezzo nella ripresa, si salva a Sassuolo grazie a un gol di Giacomo Olzer. Il talentuoso attaccante classe 2001, che Giunti ritrova dopo 2 mesi di assenza (settimana scorsa era andato in panchina col Torino ma senza entrare in campo), firma a inizio ripresa un 1-1 che consente al Milan di tenere accesa la speranza relativa alla zona playoff. Il sesto posto è distante 3 punti ed è occupato proprio dal Sassuolo, che spreca quindi l’opportunità di spedire i rossoneri a -6 ma che intasca i complimenti per una partita davvero ottima. Le occasioni migliori sono infatti per i ragazzi di Emiliano Bigica, e paradossalmente arrivano quasi tutte nella ripresa dopo un primo tempo dominato ma chiuso solamente sull’1-0 (firmato da Mattioli): bravo Jungdal a salvare due volte sull’1-1 prima del pazzo finale con le espulsioni di Mionic e El Hilali e di quell’ultimissima azione con la quale il Milan ha sfiorato il colpaccio. Ai rossoneri, prestazione e occasioni alla mano, può andare anche bene così, ma solo per stavolta: per arrivare ai playoff bisognerà fare qualcosa di più.

Marea neroverde. Quella che si scatena su un Milan che nel primo tempo è irriconoscibile. Sicuramente per l’assenza di uno come Alessio Brambilla, che quando manca in mezzo al campo si sente eccome, ma soprattutto perché il Sassuolo è una squadra in salute e che – da quando ha cambiato sistema di gioco passando al 3-5-2 – ha trovato brillantezza e qualità da zona playoff. Il Diavolo, troppo compassato nel ritmo e sempre in ritardo su ogni giocata, soffre particolarmente i quinti dei padroni di casa, Paz da una parte e Saccani dall’altra, ma soprattutto annaspa pesantemente in mezzo al campo: Frigerio è l’unico che riesce a tenere botta, con Mionic e Saco che invece vanno in grande difficoltà sul dinamismo di Aucelli (che infatti li fa ammonire entrambi), sulla regia precisa di Artioli e sul senso della posizione di Mercati. I ragazzi di Emiliano Bigica hanno un solo difetto, quello di andare all’intervallo in vantaggio di un solo gol: e non per imprecisione degli attaccanti o per la bravura di Jungdal, ma perché nonostante il dominio territoriale le palle gol create sono poche. In questo senso l’assenza di Samele, convocato in prima squadra per il ko di Raspadori, vuol dire molto. Il gol dell’1-0 comunque arriva relativamente presto e cioè al quarto d’ora, quando su una punizione laterale di Artioli (concessa per un fallo di Michelis su Saccani) la deviazione ravvicinata di Mattioli beffa Jungdal sul primo palo. Messa in discesa la partita, il Sassuolo controlla senza rischiare praticamente mai, se non nell’unico guizzo di Olzer che al 23′ salta il diretto marcatore e va giù, ma per il direttore di gara è tutto regolare.

Reazione rossonera. Giunti nell’intervallo lascia negli spogliatoi un Coli spaesato, inserisce Di Gesù spostando Frigerio in cabina di regìa ed è tutto un altro Milan: non solo per il cambio, ma anche per un atteggiamento totalmente diverso dei rossoneri che, dopo una decina di minuti di assestamento, si mettono al comando delle operazioni. Le prime due occasioni della ripresa però sono del Sassuolo, che avrebbe l’opportunità di chiudere la partita prima con Reda (azione di sfondamento a sinistra e destro ravvicinato messo in angolo da Michelis al 2′) e poi con Paz (contropiede e conclusione bloccata da Jungdal al 5′). La ritrovata supremazia dei rossoneri si tramuta nel gol del pareggio al 7′: angolo da sinistra di El Hilali, Olzer stacca più in alto di tutti e di testa incrocia sul palo opposto alle spalle di Vitale. L’inerzia del match cambia, con il Milan che occupa stabilmente la metà campo neroverde e con il Sassuolo costretto ad agire in contropiede. Certo che quando i padroni di casa riescono a ripartire, per la difesa rossonera sono dolori: come al 10′, con Saccani che mette il turbo e dopo aver superato Coubis e Michelis colpisce il palo esterno col mancino, o come al 28′, quando Manara si fa parare da Jungdal un facile tap-in dopo un salvataggio disperato di Olzer su Mattioli innescato sempre da Saccani. Nel finale la partita sembra poter finire in ogni modo e nonostante il grande miglioramento del Milan, è ancora il Sassuolo ad andare vicino al gol al 35′: Noor imbuca una palla perfetta per Manara che si inserisce alle spalle della difesa rossonera ma si fa ipnotizzare dal portiere danese che mette ancora in angolo. La squadra di Giunti rimane poi anche in dieci nei minuti di recupero per l’espulsione di Mionic, ma all’ultimissimo secondo dei 6 minuti concessi da Arena avrebbe la palla della vittoria: angolo per il Sassuolo respinto dalla difesa e ripartenza di El Hilali che salta Vitale inspiegabilmente piazzato a centrocampo, il portiere sfiora l’attaccante che perde velocità consentendo il recupero Paz che salva capra e cavoli con El Hilali che, furioso, viene espulso per proteste.

IL TABELLINO

SASSUOLO-MILAN 1-1

RETI (1-0, 1-1): 15′ Mattioli (S), 7′ st Olzer (M).

SASSUOLO (3-5-2): Vitale 6, Saccani 7, Noor 6.5, Flamingo 6.5, Aucelli 7 (20′ st Florentine 6), Piccinini 6.5, Paz 7, Artioli 6.5, Reda 6 (20′ st Manara 5), Mattioli 7, Mercati 5.5 (33′ st Cannavaro sv). A disp. Zacchi, Fiore Uni, Ranem, Manarelli, Pinelli, Casolari, Operato, Barani, Ferrara. All. Bigica 6.5.

MILAN (4-3-3): Jungdal 7, Coubis 5, Kerkez 5.5, Saco 4.5 (1′ st Di Gesù 6.5), Obaretin 6.5 (38′ st Filì sv), Michelis 6, Frigerio 7 (38′ st Bright sv), Mionic 5, Nasti 5 (18′ st Roback 6), Olzer 7 (33′ st N’Gbesso sv), El Hilali 6. A disp. Moleri, Oddi, Grassi, Cretti, Tolomello, Pseftis. All. Giunti 5.5.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco 6.

ASSISTENTI: Pellino di Frattamaggiore e Somma di Castellammare di Stabia.

ESPULSI: 47′ st Mionic (M), 51′ st El Hilali (M).

AMMONITI: Michelis e Bright (M).

LE PAGELLE

SASSUOLO

Vitale 6 Primo tempo di assoluto riposo, il Milan non arriva mai dalle sue parti. Nella ripresa suona la sveglia ed è costretto a svegliarsi, ma sul colpo di testa di Olzer non può fare proprio nulla.

Saccani 7 Ormai stabilmente impiegato a sinistra, spinge come di consueto e conquista la punizione che porta al vantaggio del Sassuolo. Strappi devastanti e accelerazioni che lo rendono imprendibile, colpisce un palo e serve una gran palla gol a Mattioli: mezzo punto in meno perché in marcatura su Olzer c’è lui e gli lascia troppo spazio.

Noor 6.5 Buon presidio del centro-sinistra della difesa a tre, riesce a limitare Olzer e si concede anche qualche sortita offensiva come quando serve nel finale una gran palla a Manara che però spreca il gol del 2-1.

Flamingo 6.5 Fa sembrare El Hilali, che non è certo l’ultimo arrivato, un giocatore facile da marcare. Non viene mai saltato e copre bene le spalle a Paz che così può dedicarsi principalmente alla fase offensiva.

Aucelli 7 Motorino inarrestabile in mezzo al campo, agisce sul centro-destra e toglie ossigeno e centimetri a Mionic, che non lo vede mai: solo nel primo tempo fa ammonire sia lui che Saco. (20′ st Florentine 6).

Piccinini 6.5 Guida la retroguardia con la sicurezza di un veterano, il lavoro su Nasti è di grande precisione.

Paz 7 Argento vivo sulla corsia di destra, spinge come un forsennato e costringe Kerkez a restare sempre nei pressi della propria area di rigore. E all’ultimo secondo è lui che recupera su El Hilali lanciato a rete in campo libero.

Artioli 6.5 Sempre nel vivo del gioco e nel cuore della manovra, sua la punizione velenosa che porta all’1-0 del Sassuolo.

Reda 6 Lavora come al solito bene con il fisico, aprendo spazi importanti per i compagni e tenendo su la squadra. Gli manca però un pizzico di incisività dentro l’area di rigore: una bella azione ad inizio ripresa, ma il suo tiro viene deviato da Michelis.

20′ st Manara 5 Ha due volte sul piede destro la palla della vittoria ma sbaglia in entrambe le occasioni. Bravo Jungdal, ma un attaccante non può sprecare palle gol come quella che gli sono capitate.

Mattioli 7 Non si vede tantissimo a dire il vero, ma la zampata che vale l’1-0 del Sassuolo basta e avanza per portare a casa la pagella più che positiva. Avrebbe anche una palla buona per il nuovo vantaggio, ma Olzer gli fa un recupero alla Franco Baresi.

Mercati 5.5 Il più in ombra di un centrocampo che funziona a meraviglia. Fa un buon lavoro tattico, ma poco altro. (33′ st Cannavaro sv).

All. Bigica 6.5 Primo tempo maestoso, bene anche nella ripresa perché nonostante il Milan riesca a riprendere campo le occasioni migliori sono per i suoi ragazzi. Un punto che lascia sicuramente amaro in bocca, ma la prestazione è incoraggiante.

MILAN

Jungdal 7 Non prontissimo sul gol del Sassuolo, ma la deviazione è davvero di difficile lettura. A inizio ripresa una parata scolastica su un diagonale rasoterra di Paz, poi due miracoli veri e propri sempre su Manara.

Coubis 5 Ha la “mission impossible” di limitare un Saccani in versione Gareth Bale, non riesce a contenerlo e poi nemmeno a spingere.

Kerkez 5.5 Paz lo fa diventare matto, i primi 45 minuti sono in totale apnea difensiva. Nella ripresa cresce, come tutta la squadra, e riesce ad appoggiare meglio l’azione offensiva. Ma non può bastare per la sufficienza.

Saco 4.5 Primo tempo disastroso. Sempre in ritardo sui mediani neroverdi, ritmo troppo compassato e pochissimi passaggi utili, forse nessuno. Si prende anche un giallo sacrosanto per un intervento scellerato su Aucelli a metà campo. Giunti lo lascia negli spogliatoi.

1′ st Di Gesù 6.5 Il suo ingresso permette al Milan di ritrovare equilibrio, qualità e tempi di gioco. Si piazza sul centro-destra a fa un buon lavoro di proposizione e copertura degli spazi.

Obaretin 6.5 Vero che il Sassuolo domina, ma comunque nel primo tempo – gol a parte – non arrivano grandi occasioni anche perché lui fa buona guardia su Reda e Mattioli, facendogli arrivare pochi palloni. Prova anche a rendersi utile mettendo a disposizione i suoi centimetri sulle palle alte nell’area avversaria. (38′ st Filì sv).

Michelis 6 Da un suo intervento scomposto su Saccani nasce la punizione del vantaggio neroverde, poi cresce piano piano e a inizio ripresa fa un gran salvataggio su una conclusione ravvicinata di Reda.

Frigerio 7 Il migliore di un Milan in grande difficoltà: non ci sta e reagisce con una prova di grande ardore, da mezzala nel primo tempo e da vertice basso nella ripresa quando entra Di Gesù. (38′ st Bright sv).

Mionic 5 Fa una fatica pazzesca su Aucelli, che gli va via diverse volte. Respira un po’ nella ripresa, soprattutto quando il suo avversario diretto viene sostituito, ma torna ad annaspare nel finale finché non viene espulso beccandosi la seconda, giustissima nonostante le proteste, ammonizione.

Nasti 5 Condizionato sicuramente dal fatto che non arriva un pallone che sia uno, ma non riesce a rendersi utile nemmeno in fase difensiva provando a schermare il giro palla di un Sassuolo che nel primo tempo comanda il gioco a suo piacimento. Anche nella ripresa, nonostante il Milan si trasformi, non spicca. (18′ st Roback 6).

Olzer 7 Vero che gli manca il ritmo partita, vero che va troppo ad alti e bassi, ma quando arrivano gli “alti” per il Sassuolo sono guai. Chiede un rigore a metà primo tempo, poi incorna come fosse un centravanti di statura l’angolo di El Hilali che vale l’1-1. (33′ st N’Gbesso sv).

El Hilali 6 Male all’inizio, come tutti, meglio nella ripresa. Quando non riesce a incidere su azione, si fa valere sui calci piazzati: suo infatti il cross su calcio d’angolo per l’1-1 di Olzer. Protagonista del pazzo finale: avrebbe l’opportunità per segnare in contropiede l’incredibile gol del 2-1 ma finisce col vedersi sventolare il cartellino rosso per proteste.

All. Giunti 5.5 Giocando così, i playoff sono irraggiungibili. Primo tempo troppo brutto per essere vero, l’unica nota positiva è essere riusciti a limitare il passivo. Bella la reazione nella ripresa, nella quale si vede invece un Milan che potrebbe giocarsela con tutti: il problema è che le migliori occasioni sono sempre per il Sassuolo.

ARBITRO

Arena di Torre del Greco 6 Giudica regolare l’intervento su Olzer nel primo tempo, servirebbe il Var. Giusti i cartellini gialli a Saco, Michelis e Mionic che poi si becca anche il secondo fermando un’azione promettente del Sassuolo: rosso inevitabile. Nell’ultima folle azione del match sorvola su una lieve trattenuta di Vitale su El Hilali lanciato a rete e poi espelle l’attaccante rossonero per proteste: era l’ultimo secondo della gara, con un pizzico di buon senso in più avrebbe potuto evitare.