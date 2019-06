Torino, è Fabbrini il nuovo Responsabile del settore giovanile

Era nell’aria da giorni e ora è anche ufficiale: Andrea Fabbrini torna al Torino in veste di Responsabile del settore giovanile. Lo ha annunciato il club con una nota sul suo sito ufficiale: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare che dal 1°luglio 2019 Andrea Fabbrini sarà il nuovo Responsabile del Settore Giovanile. Ex calciatore professionista, in carriera ha anche indossato la maglia del Toro nella stagione 2003-2004. Nel Torino FC si tratta di un apprezzato ritorno: dal 2013 al 2017 ha ricoperto il ruolo di Coordinatore dell’area scouting del Settore Giovanile, nel team di Massimo Bava con cui tornerà a collaborare strettamente“.

In edicola un approfondimento sulla sua carriera, dalla bocciatura di Serino Rampanti agli albori della sua carriera, fino all’ultima sua esperienza da dirigente alla Pro Vercelli.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.