Under 14, comunicati i gironi di Piemonte e Lombardia

Sono stati diramati tramite un comunicato sul sito ufficiale della FIGC i vari raggruppamenti per quanto concerne il campionato nazionale di categoria Under 14. L’organizzazione dei vari gruppi è stata composta in virtù della suddivisione per aree geografiche di una o più regioni. Piemonte e Lombardia saranno rappresentate negli ultimi due gironi in ordine numerico ovvero il sei e il sette.

La grande novità di quest’anno è la presenza di una fase finale alla quale si potrà prendere parte in base al numero delle squadre che accederanno per ogni rispettivo girone.

Le attività, come si legge sul comunicato, dovranno iniziare entro il 19/20 ottobre 2019 e terminare entro il 4/5 aprile 2020.

Di seguito verranno riportati i gruppi che comprenderanno le squadre di Lombardia e Piemonte rispettivamente composte con società provenienti dalla Sardegna e dalla Liguria.

Gruppo 6 Lombardia – Sardegna (12 squadre)

A.C. MONZA S.P.A.

A.C. RENATE SRL

AC MILAN SPA

ATALANTA B.C. SPA

AURORA PRO PATRIA 1919

BRESCIA CALCIO SPA

CALCIO LECCO 1912 SRL

F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.

FERALPISALO’ SRL

U.S. CREMONESE S.P.A.

U.S. PERGOLETTESE 1932 S.R.L.

CAGLIARI CALCIO

Accedono alla fase successiva 4 squadre

Gruppo 7 Piemonte – Liguria (10 squadre)

GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.

SPEZIA CALCIO SRL

U.C. SAMPDORIA S.P.A.

VIRTUS ENTELLA SRL

AC GOZZANO SRL

F.C. JUVENTUS S.P.A.

F.C.PRO VERCELLI 1892 S.R.L.

NOVARA CALCIO S.P.A.

TORINO F.C. S.P.A

U.S.ALESSANDRIA CALCIO

Accedono alla fase successiva 2 squadre