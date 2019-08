Under 16 Serie C, c’è anche il Siena: toscani nel Girone B

C’è un’aggiunta dell’ultimo momento nel campionato Under 16 Serie C. Oltre alle 22 squadre già iscritte al torneo sperimentale riservato ai classe 2004, è stata ufficializzata anche la partecipazione del Robur Siena. La formazione toscana è stata inserita nel Girone B, che passa quindi da 11 a 12 squadre. Confermato invece il Girone A, nel quale militano le formazioni lombarde e piemontesi.

GIRONE A: Alessandria, Arzignano Valchiampo, Aurora Pro Patria, Calcio Padova, Sudtirol, Giana Erminio, Gozzano, L.R. Vicenza, Monza, Novara, Pergolettese.

GIRONE B: Almajuventus Fano, Cavese, Cesena, Fermana, Imolese, Pistoiese, Ravenna, Rimini, Robur Siena, San Marino, Ternana, Vis Pesaro.

«Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 001/Campionati Giovanili del 3 luglio 2019, con il quale si indicava quale termine ultimo per l’iscrizione ai Campionati il 31 luglio 2019 ore 12.00, considerata la richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 inoltrata dalla società Robur Siena e pervenuta al Settore in data odierna, valutato il carattere “sperimentale” del Campionato e la non obbligatorietà di partecipazione allo stesso, tenuto conto che l’inserimento della suddetta società nel Girone B non comporta alcuna modifica sostanziale dal punto di vista organizzativo e riguardo l’elaborazione prossima del calendario, si accoglie la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C presentata dalla società Robur Siena, con conseguente inserimento all’interno del Girone B».

