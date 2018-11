Esposito spaziale, l’Inter continua a volare: tris all’Udinese e i ragazzi di Andrea Zanchetta centrano la 7ª vittoria consecutiva.

I nerazzurri aprono le danze dopo 11 minuti su calcio di rigore: Boscolo Chio prende il fallo, e l’attaccante dal dischetto non fallisce. Il centravanti ex Voluntas Brescia raddoppia e chiude la partita a metà primo tempo una bella azione personale. Nella ripresa, a mettere in ghiaccio il risultato è Gateano Pio Oristanio. Il fantasista con un tiro da fuori area firma il 3-0 finale.

L’Inter vola quindi a quota 22 punti in classifica portandosi momentaneamente a +3 dal Brescia. L’Udinese rimane invece bloccata a quota 6 punti.

UDINESE-INTER 0-3

RETI: 11′ rig. Esposito (I), 21′ Esposito (I), 18′ st Oristanio (I).

UDINESE (4-3-3): Franchi, Cucchiaro, Perissutti (32′ st Ljuskic), Fedel, Bassi (1′ st De Clara), Tassotti, Specogna (32′ st Michelutto), Palumbo, Zebrauskas (15′ st Del Fabro), Agnoletti (16′ Cum), Ianesi. A disp. Carnelos, Sparavigna, De Ioannon. All. De Biaggio.

INTER (4-3-1-2): Tononi, Moretti (35′ st Airoldi), Tinazzi (24′ st Dimarco), Wieser, Alcides Dias (35′ st Verzeni), Sottini, Cester (24′ st Pezzotta), Boscolo Chio, Esposito (12′ st Oristanio), Simic (12′ st Cancello), Bonfanti (12′ st Sakho). A disp. Magri, Sangalli. All. Zanchetta.

ARBITRO: Okeret di Monfalcone.

SU SPRINT E SPORT IN EDICOLA TUTTI I LUNEDI’ TABELLINI, CRONACHE, PAGELLE E STATISTICHE SULLA CATEGORIA

lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale . Hai visto la nuova sezione dedicata alle statistichecon le classifiche dei meno battuti, spazio ai bomber e al minutaggio / gol. Infine, per difensori e centrocampisti, tutte le medie voto compilate seguendo le indicazioni degli addetti ai lavori e dei nostri inviati.