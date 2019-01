Under 19: segui Italia-Spagna in diretta streaming

In diretta dallo stadio “Alberto Pinto” di Caserta Italia-Spagna Under 19 amichevole di lusso, che puoi seguire in diretta streaming sul sito ufficiale (www.figc.it) e sui canali social (YouTube Figc Vivo Azzurro Nazionale Italiana di Calcio e sulla pagina Facebook della Nazionale Italiana di Calcio).

Un test probante, in vista della seconda fase di qualificazione in programma a marzo in Italia (sede da stabilire) che vedrà gli Azzurrini, inseriti nel gruppo 7, affrontare Ucraina, Serbia e Belgio alla conquista dell’unico posto disponibile per l’accesso alle fasi finali del torneo continentale in programma a luglio in Armenia.

Il tecnico Azzurro Federico Guidi, dal giorno del suo insediamento sulla panchina della Nazionale giovanile ad agosto dello scorso anno, continua nella ricerca della migliore formazione da mettere in campo dopo aver superato a pieni voti la prima fase di qualificazione ad ottobre, vincendo tutti i match del girone contro Estonia, Finlandia e Danimarca.

“E’ compito di chi guida una Nazionale giovanile – spiega Guidi – saper dosare pragmaticamente le esigenze legate alla vittoria sul campo con quelle della valorizzazione di giocatori che fanno parte del giro azzurro. A dicembre, nell’amichevole contro la Georgia, abbiamo giocato con otto ragazzi sotto età, giocatori nati nel 2001 che lo scorso anno hanno sfiorato la conquista dell’Europeo Under 17 perdendo la finale ai rigori contro l’Olanda e lo abbiamo fatto proprio per valorizzare e far crescere un gruppo che ha messo in mostra belle individualità”.

“La Spagna è una scuola calcistica con cui è sempre molto stimolante confrontarsi – continua il tecnico – e sicuramente sarà un test importante per capire le condizioni della squadra in vista della fase élite dell’Europeo. Anche in questo caso, nella rosa avremo sei giocatori alla loro prima convocazione e sette sotto età, cosa che mi darà la possibilità di valutare quanti di questi ragazzi potrebbero essere pronti ad affrontare impegni ufficiali nelle competizioni europee”.

Al momento sono 6 i confronti tra le due nazionali e la Spagna si trova leggermente in vantaggio con 3 vittorie contro le due dell’Italia e un pareggio.

Elenco dei convocati e staff

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Alessandro Russo (Genoa);

Difensori: Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Atalanta), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo (Bologna), Paolo Gozzi Iweru* (Juventus), Francesco Mezzoni (Napoli), Nicholas Rizzo (Inter), Moris Sportelli (Torino);

Centrocampisti: Nicolò De Angelis (Torino), Salvatore Esposito (Ravenna), Nicolò Fagioli (Juventus), Lorenzo Gavioli (Inter), Marco Pompetti **(Inter), Manolo Portanova (Juventus), Mattia Zennaro (Venezia);

Attaccanti: Davide Merola (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Alessio Riccardi (Roma), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter), Emanuel Vignato (Chievo).

*Sostituito per indisponibilità da Nicolò Armini (Lazio);

** Sostituito per infortunio pregresso da Mattia Zennaro (Venezia)

Staff – Capo Delegazione, Evaristo Beccalossi; Coordinatore: Maurizio Viscidi; Allenatore: Federico Guidi; Assistente Allenatore: Bernardo Corradi; Preparatore Atletico: Luca Coppari; Preparatore dei Portieri: Graziano Vinti; Segretario: Aldo Blessich; Match Analyst: Filippo Lorenzon; Medico: Vincenzo Santoriello; Fisioterapista: Giuseppe Galli.