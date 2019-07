Universiadi 2019, l’Italia batte la Francia e vola in semifinale

Con un gol di Filippo Strada al 94′, l’Italia batte la Francia e conquista la semifinale delle Universiadi. Giovedì gli Azzurrini guidati dal ct Arrigoni affronteranno il Giappone a Salerno. «Sofferta ma bellissima – commenta il tecnico Daniele Arrigoni a figc.it – i ragazzi sono stati fantastici, tutti si sono fatti trovare pronti». A decidere il match contro i transalpini è stata una punizione di Filippo Strada, che si sta ritagliando un ruolo importante in questa manifestazione. Figlio di Pietro Strada, calciatore in Serie A con le maglie di Parma e Sampdoria tra le altre e oggi responsabile del Settore Giovanile alla FeralpiSalò, Filippo – attaccante fantasioso classe 1997 – ha giocato l’ultima stagione con l’Adrense in Serie D dopo aver fatto tutta la trafila nel vivaio del Brescia.

UNIVERSIADI ITALIA – FRANCIA: LA CRONACA DA FIGC.IT

La partita. Arrigoni si conferma e al via schiera un undici rivoluzionato ha rivoluzionato la squadra rispetto alla gara contro l’Ucraina: gli unici perni fissi sono Sbrissa a centrocampo e Florio in difesa. L’Italia parte bene: crea e non si lascia intimorire dai francesi che dopo mezzora hanno già 2 ammoniti. Crea ma non concretizza: l’occasione più ghiotta allo scadere del primo tempo su bell’azione di Ungaro. Sbrissa tira alto e finisce 0-0 con il tifo squillante delle ragazze della Nazionale femminile, sempre presenti, armate di bandiere e passione e sotto una cappa di umidità. In crescendo anche i presenti allo stadio: circa un migliaio i tifosi presenti. Nel secondo tempo la stanchezza comincia a farsi sentire ma l’Italia continua a provarci. La Francia ci crede di più rispetto al primo tempo. Ma quando si cominciano a temere i calci di rigore, ecco il gioiello di Strada. La punizione annienta i francesi e regala un momento di gioia indescrivibile tra la squadra in campo e i tifosi in tribuna.

UNIVERSIADI ITALIA – FRANCIA: IL TABELLINO

ITALIA-FRANCIA 1-0

RETE: 47’ st Strada (I).

ITALIA: Cucchietti, Serena, Gatti, Zonta, Sbrissa (14’ st Giraudo), Ungaro, Florio, Vitturini, Tentardini (31’ st Strada), Collodel (31’ st Galli), Galeandro (19′ st Ruzzittu). A disp. Marcantognini, Mercadante, Pogliano, Cericola, Grieco. All. Arrigoni.

FRANCIA: Seznec, Roux, Boumejjane, Blasco, Feneuil, Blanchet (22’ st Flamant), Guerineau, Tetart, Corneillie, Daniel, Mayer (39’ st Collomb). A disp. Rempp, Chavanon, Clement-Triaut, Gomel, Cicutta, Couteau, Ozee. All. Naidon.

ARBITRO: Hennessy (Finlandia)

ASSISTENTI: Martinelli e Rinaldi (Italia)

QUARTO UOMO: Weinberger (Austria)

