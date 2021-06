All Stars Under 14: ecco le 4 finaliste

Inizia la fase a eliminazione per la categoria Under 14 nel Torneo All Stars e lo spettacolo non è di certo mancato: tanti gol e belle giocate con le squadre favorite alla vittoria finale che non hanno di certo steccato.

OTTAVI DI FINALE



Ad aprire le danze è stato il Volpiano di Roberto Uranio che ha superato 5-0 il Bsr Grugliasco grazie alla doppietta di Alen Svraka e ai gol di Frazzetta Simone e di Filippo Sciacca; Volpiano B invece che perde 3-1 contro un super Venaria guidato dal suo bomber Andrea Brunazzo con una tripletta fenomenale. Non sbaglia nemmeno il Lucento Rosso di Sandro Ursoleo che con i gol di Passalacqua, Arfaoui e Deda batte 3-1 l’Alpignano che con la rete di Ferlazzo limita i danni. In scioltezza il Lascaris sul Bacigalupo che si deve arrendere allo strapotere dei bianconeri di Roberto Pepe che segnano ben 4 reti con Geme, Pannaccione, Dimatteo e Nisticò (gli ultimi tre dalla panchina). Partita agevole del Chieri che senza problemi rifila 13 gol al Barcanova grazie alle marcature di Borello, Matta, Valezano, Ninni, Gilardi, Gasparini, Galvagno e Bove. Approdano ancora ai quarti la Cbs grazie alla vittoria per 3-0 sul Vanchiglia, il Chisola che batte nettamente (10-1) il Lucento Blu nonostante l’inferiorità numerica (dopo pochi minuti dal calcio d’inizio capitan Correndo è stato espulso) e infine la Pro Eureka che con la doppietta di Boukhanjer e i gol di Schiavello e di Ungaro supera il Collegno Paradiso.

QUARTI DI FINALE



Vola in semifinale il Vopiano che dopo essere andato sotto per 1-0 contro il Chisola e aver rischiato il doppio svantaggio (evitato grazie alla parata di Marcone sul rigore di Naranjo Barrera) ribalta il risultato con i gol di Simone Frazzetta e di Simone Peradotto e vince per 2-1.

Vince e convince il Chieri che batte (3-0) senza difficoltà il Lascaris grazie alla doppietta di Filippo Galvagno e alla rete di Gabriele Valezano. Vittoria (0-1) di misura per il Lucento di Sandro Ursoleo che con il gol di Roberto Melano elimina il Venaria e approda in semifinale. Va tra le prime quattro anche la Cbs di Giovanni Carbone che batte alla lotteria dei calci di rigore la Pro Eureka dopo le marcature di Cerrato e Gottero per i rossoneri e di Faccin e Lamanna per la squadra di Daniele Pilone.

