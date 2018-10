La Società Alpignano Calcio, in comune accordo con il Mister Diego Lombardi , comunica che per motivi di lavoro dello stesso, ha dovuto cambiare la guida del gruppo Under 16 . Mister Diego Lombardi rimarrà comunque parte attiva dello Staff dell’Alpignano Calcio. Nel ringraziarlo vivamente per il lavoro fino a qua svolto, dà il benvenuto a Mister Nicola Cancellara che seguira’ da subito ufficialmente il gruppo Under 16.

Alpignano Calcio