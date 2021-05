Alpignano, primo lampo dal mercato: arriva Vincenzo D’Auria

Rimboccarsi le maniche subito e programmare in vista della stagione che verrà. Non si fermano i lavori in casa Alpignano, con il primo innesto biancazzurro in vista della prossima Promozione 21/22: si tratta di Vincenzo D’Auria, portiere classe ’94 arrivato dal Valdruento.

«E’ una vecchia conoscenza mia e di Roberto Berta – racconta il DS Carlo Pesce – il ragazzo è stato con noi al Lascaris nella stagione 2019/20 ed è un profilo che abbiamo inseguito a lungo. Iniziamo questo mercato con un innesto altamente funzionale, visto che in porta ci mancava quel pizzico di esperienza in più che con D’Auria abbiamo finalmente trovato». Di fatto l’ex Esperanza era arrivato alla corte di Ligato al Valdruento come uno dei colpi migliori delle Aquile, dimostrando anche sul campo il suo valore come uno dei migliori portieri della categoria. Giunto ora all’Alpignano D’Auria prenderà il ruolo di Matteo Santesso, estremo difensore del 2000 che aveva giocato da titolare le poche partite disputate dall’Alpignano tra settembre e ottobre e che non proseguirà la sua avventura in biancazzurro. Come vice D’Auria rimarrà ad Alpignano Oliva.

