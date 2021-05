Atletico Torino-RG Ticino Eccellenza: Fanta-Scienza buca un super Sommi, altri tre punti per Celestini

I tre punti, come da pronostico, sono riusciti a portarli a casa i ragazzi di Celestini. Ma che fatica! L’1-0 finale con cui il RG Ticino supera l’Atletico Torino di Alessandro Rubino infatti rispecchia perfettamente tutte le difficoltà incontrate dai verdegranata per arrivare alla vittoria. Il più grosso di tutti gli ostacoli è stato sicuramente il portiere gialloblù Andrea Sommi: il classe 2004, al debutto in campionato, ha stravinto il duello personale con Gibellini, che mai è riuscito a scalfire il muro eretto dal giovane portiere, capace anche di parare un rigore calciato dall’attaccante di Celestini negli ultimi minuti. Ci è voluta una magia del solito Scienza per superare Sommi e per conquistare tre punti che permettono al RG Ticino di rimanere in vetta alla classifica alla pari con La Biellese (vittorioso per 5-0 sull’Oleggio).

Fanta-Scienza. Padroni di casa che cambiano qualche effettivo rispetto alla sconfitta con il Borgovercelli (0-3): dentro tanti giovani come Caruso (‘02), Puppione (‘01), Corneljy (‘01), con l’aggiunta del classe 2004 Sommi in porta, all’esordio assoluto in campionato. Celestini invece, dopo numerose gare in cui ha preferito una mediana a cinque, ritorna al classico 3-4-3, con il rientro di Scienza e Rosato tra i titolari e la prima panchina stagionale per Malvestio. Come ci si aspettava, il RG Ticino parte a mille, deciso a mettere subito un buon distacco tra sè e il gruppo di Rubino. Ma i verdegranata non hanno fatto i conti con Sommi: il classe 2004 nei primi minuti si rende protagonista di ottimi interventi: due volte in uscita bassa su Gibellini e successivamente su un tentativo dalla distanza di Scienza. Lo start così convincente del proprio portiere galvanizza i padroni di casa, che ripartono con decisione in contropiede e al 10’ creano la loro prima occasione: gran giocata difensiva di Bryan Torre, che lancia Gennaro sulla sinistra, palla dentro per Herrera che calcia in maniera sporca ma velenosa, con Baglieri costretto a smanacciare in angolo. Poco dopo è Puppione a scendere sulla sinistra e a mettere un cross in mezzo per Amara, che controlla bene ma calcia alto. Il gruppo di Celestini è però abituato a gestire situazioni del genere, e ricomincia subito a macinare gioco ed occasioni. Al 17’ è capitan Bugno a suonare la carica, andando vicino al vantaggio con uno scavetto che sorvola di poco la traversa. Fino alla mezz’ora l’Atletico tiene bene, ma va sotto al 31’ di fronte ad una magia di Scienza: l’ala destra verdegranata riceve palla da Bugno, con un numero si sbarazza di Puppione e trafigge Sommi per il vantaggio ospite. Grandi proteste da parte dell’Atletico, che lamenta un fallo di Colombo su Bryan Torre ad inizio azione, ma il direttore di gara convalida la rete. Il gruppo di Rubino però non demorde e si conferma molto in palla, come d’altronde ha fatto per tutto il primo tempo. Al 33’ è il capitano Piccirilli a provarci da fuori, sfiorando il palo alla sinistra di Baglieri. Quello del capitano è l’ultimo squillo di un grande primo parziale giocato dai gialloblù, che con un pizzico di concretezza in più davanti avrebbero potuto anche gonfiare la rete difesa da Baglieri.

Speranza Sommi. Ad inizio ripresa Cestini mischia le carte in tavola, dovendo gestire le energie in vista del recupero di mercoledì con la Dufour Varallo: dentro Gomez, Roveda, Malvestio e Dal Santo per Scienza, Napoli, Rossi e Bugno. Anche Rubino cambia: fuori Caruso e dentro al suo posto un altro 2002, Palumbo. La partita continua sulla falsa riga dei primi 45’: l’Atletico resiste all’arrembaggio del gruppo di Celestini lottando su ogni pallone, provando poi di rimessa a creare qualche grattacapo alla retroguardia guidata da Rosato. Con il passare dei minuti però, il giro palla degli ospiti si scioglie, agevolato soprattutto dalla freschezza di Roveda e Malvestio, che dialogano molto bene sull’out di destra e al 13’ confezionano la prima occasione della ripresa: cross dell’esterno e colpo di testa del centrocampista ex Verbano che non va lontano dal secondo palo. Serve una scossa ulteriore per i padroni di casa, e a dare un segno di vita al 21’ è finalmente Amara: il classe 2001 va via a Rosato e prova la conclusione, su cui però si immola Sorrentino. Negli ultimi venti minuti si rinnova il duello già visto ad inizio partita: è sempre Gibellini a provarci ma sulla sua strada c’è ancora un ottimo Sommi. Il portiere gialloblù però, dopo una splendida partita, al 41’ commette la prima ingenuità, uscendo a valanga travolgendo Malvestio in area, costringendo l’arbitro a fischiare il calcio di rigore per gli ospiti. È in queste situazioni però che grandi giocatori sanno reagire, e il classe 2004 lo fa immediatamente da campione, parando il rigore di Gibellini e tenendo in vita i suoi. Le speranze dei padroni di casa però si spengono subito dopo, con i verdegranata bravi a respingere gli ultimi assalti ed a portare a casa, con molta fatica, altri tre punti chiave in ottica primo posto.

IL TABELLINO

ATLETICO TORINO-RG TICINO 0-1

RETI: 30′ Scienza (R).

ATLETICO TORINO (4-2-3-1): Sommi 8.5, Caruso 6 (1′ st Palumbo 6), Puppione 5 (19′ st De Bianchi 6), Lombardo 5.5 (38′ st Pisaturo sv), Corneljy 7, Torre B. 7, Torre C. 6.5, Piccirilli 6.5, Amara 6, Herrera 6 (19′ st Scapino 5.5), Gennaro 6. A disp. Sprocatti, Hamine, Capistrano, Coni, Tesauro. All. Rubino 7.

RG TICINO (3-4-3): Baglieri 6.5, Rosato 5.5, Ogliari 6.5, Sorrentino 7, Scienza 7.5 (1′ st Roveda 6.5), Gottardi 6, Bugno 6.5 (4′ st Del Santo 6), Colombo 6 (35′ st Ramponi sv), Napoli 6 (1′ st Gomez 5.5), Rossi 7 (1′ st Malvestio 6.5), Gibellini 4.5. A disp. Cotardo, Bellino, Riginelli, Puka. All. Celestini 6.5.

ARBITRO: Tinetti di Ivrea 5.

COLLABORATORI: Massaro di Collegno e Sartori di Collegno.

AMMONITI: 24′ st Cornelj (A), 37′ st Palumbo (A), 41′ st Sommi (A).

ESPULSI: 48′ st Cornelj (A).

LE PAGELLE

ATLETICO TORINO

Sommi 8.5 Esordio quasi perfetto: per fare da cornice ad un debutto come il suo sono mancati solo i punti da portare a casa, ma anche con la sconfitta la sua rimane una prestazione superlativa. Neutralizza ripetutamente i tentativi di Gibellini con interventi prodigiosi, fino a parargli il rigore nel finale.

Caruso 6 Ingaggia un bel duello con Napoli e nel complesso non sfigura.

1′ st Palumbo 6 Intraprendente, si fa vedere spesso in fase conclusiva riuscendo anche a calciare, seppur debolmente, verso la porta di Baglieri.

Puppione 5 Cade nella trappola di Scienza, che in occasione del gol lo beffa con un numero d’alta scuola. Prima di uscire soffre tremendamente la rapidità di Roveda.

19′ st De Bianchi 6 Anche lui deve faticare per contenere le folate di Roveda, ma compie un bell’intervento in anticipo che scongiura una pericolosa azione degli ospiti.

Lombardo 5.5 Si fa in quattro nella battaglia in mezzo al campo, che però lo vede uscire sconfitto ai punti di fronte ai più esperti centrocampisti verdegranata. (38′ st Pisaturo sv)

Corneljy 7 L’espulsione nel finale non può condizionare una gara più che positiva, in cui gioca un ruolo da protagonista sia da centrale difensivo che da esterno, ruolo in cui forse però gli manca un pizzico di precisione in fase di cross.

Torre B. 7 Alterna duelli aerei con Colombo a giocate sopraffine in fase di impostazione, andando a sfidare senza paura il pressing di Gibellini e Scienza ed allargando il gioco sulle fasce per aprire la difesa ospite.

Torre C. 6.5 La sua presenza tra le linee risulta quanto mai fastidiosa per Celestini. Appoggia Amara davanti con continuità e scende a farsi dare il pallone tra i piedi con personalità.

Piccirilli 6.5 Una sua conclusione dalla distanza fa venire i brividi a Baglieri. Nel secondo tempo scala a centrale difensivo e anche lì fa vedere di che pasta è fatto.

Amara 6 Fumoso, quasi spaesato nel primo tempo, in cui sparacchia alta una buona occasione. Nella ripresa sale di tono e solo un miracolo difensivo di Sorrentino gli nega la gioia del gol dopo una cavalcata inarrestabile.

Herrera 6 Parte forte ed è il primo dei suoi a rendersi pericoloso con un tiro sporco ma velenoso, che Baglieri devia in angolo. Con il passare dei minuti si spegne fino ad essere sostituito da Rubino.

19′ st Scapino 5.5 Dentro per il rush finale, in cui però non trova il modo di incidere sul match.

Gennaro 6 Decisamente meglio nei primissimi scampoli di partita, in cui impensierisce Napoli sulla sinistra e serve a Herrera un buon pallone. Come quest’ultimo però, anche per lui la benzina termina fin troppo presto.

All. Rubino 7 Gli zero punti in classifica non rendono abbastanza onore ai suoi ragazzi, che non mollano mai un centimetro e vanno quasi a sgambettare una delle corazzate del girone. Con un po’ di concretezza in più davanti, la classifica sarebbe potuta essere ben diversa.

RG TICINO

Baglieri 6.5 Fa quello che un portiere deve fare, ovvero essere reattivo anche nelle poche occasioni in cui si viene chiamati in causa: il tiro sporco di Herrera non era facile da parare, ma lui risponde presente e smanaccia in angolo.

Rosato 5.5 Qualche leggerezza ed affanno di troppo nei disimpegni lo rendono non lucidissimo nel guidare la retroguardia. Nella ripresa si fa sfuggire Amara ma viene salvato da Sorrentino.

Ogliari 6.5 Come la scorsa giornata, si fa notare più in fase di interdizione che in fase di costruzione, ma tanto basta per vincere il confronto con il centrocampo gialloblù.

Sorrentino 7 Solito dominatore dei palloni aerei, ma non è ovviamente una novità. Gestisce sapientemente la sua zona e si immola su Amara salvando Baglieri.

Scienza 7.5 Risolve la durissima pratica Atletico con una magia delle sue: il numero con cui si libera di Puppione abbina eleganza ed efficacia in modo esemplare, senza tralasciare la precisione con cui infila la palla alle spalle di un Sommi versione Superman.

1′ st Roveda 6.5 Serviva come il pane uno con il suo atletismo e la sua velocità, doti con cui mette più volte in apprensione la difesa di Rubino. Unico neo: un buon pallone calciato in curva da buona posizione.

Gottardi 6 Schierato nuovamente da esterno destro da Celestini, svolge il compito con la consueta diligenza tattica, per poi scalare nuovamente nel terzetto difensivo dopo l’uscita dal campo di Rossi.

Bugno 6.5 Un tempo gli basta per servire a Scienza il pallone che il compagno trasforma nel gol decisivo per la vittoria.

4′ st Del Santo 6 Pericolosi i suoi calci piazzati, che per poco non vengono sfruttati dai compagni.

Colombo 6 Prende e dà botte per tutto il match, che lo vede combattere pallone dopo pallone con Bryan Torre. Utilissimo lavoro sporco al servizio della squadra, che però paga in termini di lucidità quando si presenta in area di rigore. (35′ st Ramponi sv)

Napoli 6 Bella la palla con cui mette Gibellini davanti a Sommi al 5′, peccato per lui che il compagno sia in giornata no.

1′ st Gomez 5.5 Davanti non sfonda come vorrebbe, e dalla sua parte arrivano i brividi peggiori nel finale.

Rossi 7 Solito primo tempo ai limiti dell’impeccabile: preciso in anticipo e deciso quando non si deve andare per i sottile.

1′ st Malvestio 6.5 Si piazza in mezzo al campo ma con piena libertà di inserirsi ripetutamente alle spalle dei difensori avversari: in una di queste occasioni si procura il rigore poi fallito da Gibellini.

Gibellini 4.5 Giornata nerissima: nei primi sei minuti spreca due ghiottissime occasioni sparando addosso a Sommi (comunque ottimo in uscita bassa) due palloni su cui poteva fare di più. Nel finale potrebbe riscattarsi, ma viene nuovamente ipnotizzato da Sommi e calcia male anche il rigore del possibile 2-0.

All. Celestini 6.5 Con molta, forse troppa, fatica i suoi continuano la loro marcia in testa alla classifica a pari merito con La Biellese. Forse gli impegni ravvicinati a causa dei recuperi cominciano a farsi sentire, ma sta comunque riuscendo a tirare fuori risorse da tutti.

ARBITRO: Tinetti di Ivrea 5 Con le sue scelte diciamo discutibili, per usare un eufemismo, contribuisce a rendere oltremodo nervosa la gara. Se non altro fischia il rigore netto a favore del RG Ticino per fallo di Sommi su Malvestio.