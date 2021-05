Bacigalupo-Rosta Under 14: ritmi infernali in via Bossoli, Giarrizzo e Cottino incantano in un 3-3 spettacolare

Alla faccia del test match. Tra Bacigalupo e Rosta va in scena un 3-3 da fuochi d’artificio, con tante belle giocate e numerosi ribaltamenti di fronte nel corso dei 70′. Un pari che lascia tante belle speranze sia ai nerazzurri che ai biancorossi, autori in tutti gli effettivi di una grandissima partita, giocata senza risparmiarsi un minuto. A brillare, visto anche il risultato, sono i reparti offensivi: tra i ragazzi di Filippo Bisecco brillano Andrea Pastore, autore di una doppietta da vero rapace d’area di rigore (un colpo di testa e un tap-in vincente), Alex Pavalean (autore del momentaneo 2-1) e soprattutto Simone Cottino, autentica spina nel fianco della difesa del Rosta sulla corsia mancina con grandi sgroppate e numeri d’alta scuola. Per gli ospiti di Sebastiano Mitola brillano le geometrie di Angelo Verrecchia, la classe di Christian Cogerino sulla trequarti, la grande doppietta di Emanuele Giarrizzo (tiro da fuori e mancino sotto l’incrocio, un vero double d’autore) e Leonardo Scapino, autore della rete allo scadere direttamente da calcio di punizione.

Scatto Rosta, allungo Baci. Le linee difensive di Bacigalupo e Rosta non hanno vita facile in questa gara, dovendo contenere le sortite del tridente nerazzurro da un lato (Sanna-Pastore-Cottino) e della batteria di terminali offensivi biancorossa dall’altro (Scapino-Cogerino-Lipartiti sulla trequarti e Siccardo punta centrale). A partire subito a bomba è però il Rosta, che al minuto 6′ sblocca l’incontro grazie al proprio capitano Emanuele Giarrizzo: palla raccolta sulla trequarti, destro caricato e traiettoria che beffa Piredda. La reazione dei padroni di casa è però immediata: salgono in cattedra Pastore e Cottino, che si trovano alla grande in tante occasioni nel corso del primo tempo, a partire dall’11’ quando il numero 9 in tenuta nerazzurra lancia il compagno verso la porta, venendo però chiuso dal grande intervento di un difensore del Rosta. Cottino prova a rimettersi in proprio poco dopo (altra palla filtrante per l’ala sinistra, destro angolato parato bene da Genovese), trasformandosi poi in assist-man al 17′ con il bel traversone per Sanna, che però non riesce ad impattare bene di testa. Cottino però, dopo aver messo in difficoltà Neirotti e compagni, lascia la scena ad Andrea Pastore, che al 20′ trova il momentaneo 1-1 con un bel colpo di testa dopo un cross da sinistra. L’impeto del Baci però non finisce qui, perché i ragazzi di Bisecco aumentano ulteriormente il ritmo, sfiorando prima il 2-1 con Cottino (bello scatto verso l’area, tiro mancino che termina largo di poco) e agguantando il gol del vantaggio al 22′, con il facile tap in di Alex Pavalean dopo lo sfortunato scivolone di Genovese. Dopo il secondo gol il Rosta riesce a riassettarsi bene, soprattutto in difesa con Aloi e Stefan che riescono a riordinare le idee e a guidare la squadra dalle retrovie. I biancorossi infatti sfiorano il pari al 28′ con un colpo di testa in area di rigore, terminato sulla traversa, e qualche momento dopo su una ripartenza nerazzurra il Baci trova il colpo del potenziale ko con Pastore, bravo a sfruttare la respinta corta di Genovese dopo il tiro da fuori di Pavalean.

L’ha ripresa Scapino! Sia Bisecco che Mitola lasciano spazio anche ai ragazzi partiti inizialmente in panchina, sostituendo i portieri (dentro Albano e Di Talia) e tanti altri giocatori di movimento. Dopo un iniziale lampo targato ancora Bacigalupo (azione personale di Goria, che si infila tra le maglie avversarie arrivando al tiro, bloccato dal portiere) è il momento di slancio del Rosta. Il più cercato è sempre Lipartiti, tra i più attivi sulla corsia mancina dove poco prima aveva brillato Cottino: il numero 11 salta spesso l’uomo, riuscendo anche ad andare al tiro come all’11’, con il destro sul primo palo parato dal buon intervento di Di Talia. Nel momento di massima spinta del Rosta è ancora il Baci a far tremare Mitola: al 14′ Zaccaria (spostato nel ruolo di ala dopo il primo tempo da terzino) raccoglie un cross dalla trequarti, stoppa e calcia con potenza verso l’incrocio, colpendo sfortunatamente la traversa. La svolta biancorossa arriva al 21′, da una punizione da sinistra che non filtra, ma sulla ribattuta si inserisce ancora una volta Giarrizzo, bravissimo a penetrare in area e a insaccare con un fulmineo mancino all’incrocio dei pali imparabile per Di Talia. Il Baci però non si scoraggia è c’è ancora tempo per provare a chiudere la gara: dietro Alessio Novello argina ogni tipo di attacco biancorosso (grandissimo secondo tempo il suo) e davanti è Gabriele Zaccaria a trascinare i suoi compagni verso zone pericolose. Le sortite offensive nerazzurre non hanno però effetto e allo scadere, a partita quasi conclusa, a gioire è il Rosta: punizione dalla trequarti sinistra, si prepara a calciare Leonardo Scapino, che effettua un cross insidioso che manda fuori tempo tutti, compagni e avversari, compreso Di Talia che può solo guardare il pallone insaccarsi. Gioia Rosta allo scadere e grande gioia per Scapino, che festeggia togliendosi la maglia e abbracciandosi con i compagni. Emozioni che mancavano a tutti: Bacigalupo e Rosta sono tornate a divertirsi e a divertire.

IL TABELLINO

BACIGALUPO-ROSTA CALCIO 3-3

RETI (0-1, 3-1, 3-3): 6′ Giarrizzo (R), 20′ Pastore (B), 22′ Pavalean (B), 31′ Pastore (B), 21′ st Giarrizzo (R), 37′ st Scapino (R).

BACIGALUPO (4-3-3): Piredda 6.5, Raviola 6.5, Serra 7, Usurelu 7, Pastore 8, Goria 7.5, Cottino 8, Donatiello 7.5, Zaccaria 6.5, Sacco 6.5, Sanna 7.5. DALLA PANCHINA: Di Talia 7, Scerbo 6.5, Novello 7.5, Cincinnato 7, Mosso 7, Pavalean 7.5, Loffredo 6.5. All. Bisecco 7.5.

ROSTA CALCIO (4-2-3-1): Genovese 6.5, Neirotti 7, Robaldo 7, Verrecchia 7.5, Aloi 6.5, Stefan 6.5, Scapino 7.5, Giarrizzo 8, Siccardi 7, Cogerino 7.5, Lipartiti 8. DALLA PANCHINA: Albano 7, Indino 6.5, Ostorero A. 7, Antonaccio 6.5, Ragazzi 7, Curci 7, Rizzo 7. All. Mitola 7.5. Dir. Pisani – Genovese.

LE INTERVISTE

Le parole a fine gara di Filippo Bisecco (Bacigalupo Under 14)

Le parole a fine gara di Sebastiano Mitola (Rosta Under 14)