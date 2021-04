Borgovercelli-Borgaro Eccellenza: Pinelli stavolta non basta, il dischetto salva i Cacciatore-boys

Considerando che la favoritissima RG Ticino sta procedendo a goleade in versione match di qualificazione ai Mondiali Germania-San Marino, non serve quasi a nessuno il 2-2 che esce fuori tra Borgovercelli e Borgaro. Di certo non alla compagine di Gregory Moretto, che stava vincendo per 2-1 fino a 4’ dal termine e poteva contare anche sulla superiorità numerica. Invece un po’ il fiato che è venuto a mancare, un po’ un paio di errori sotto porta, e un po’ un arretramento che non ci voleva hanno fatto la loro parte. La gara è stata spigolosa ma emozionante. Giusti i penalty assegnati al Borgaro, che ha avuto il merito di non abbattersi troppo e restare unito anche dopo il cartellino rosso rifilato a Fontana. Per il Borgovercelli è terzo posto con 4 punti e nel prossimo turno a Varallo Sesia sarà vietato sbagliare. I gialloblù invece dovranno superarsi e sperare in qualche passo falso altrui se vogliono ancora mettere nel mirino la vetta.

TUTTO IN 15 MINUTI Si incontrano due squadre che prediligono il gioco e il primo appuntamento con il gol arriva ovviamente su azione manovrata. Al 2′ Secci smista al centro per Pinelli sulla tre quarti, apertura sulla sinistra per Nicolò Petrillo che converge e batte in porta trovando le gambe di un avversario. Il Borgovercelli è più incisivo e lo si nota anche all’11’: palla interessante sempre sulla sinistra per Meo Defilippi, che preferisce il passaggio centrale alla conclusione secca e costringe Fontana ad un magistrale intervento in scivolata per sgomberare l’area. Una fiammata anche per il Borgaro ed è subito festa: al 21′ Rossi esce male a centrocampo, come conseguenza Gilio si incunea in area e Canino lo atterra. Rigore evidente e dal dischetto Gerbaudo piazza la palla alla sua sinistra mentre Cantele va a destra. 0-1. Replica subito la formazione di Moretto con un’incursione di Meo Defilippi (tocco in profondità di Pinelli) e questa volta a sventare la minaccia è Alasia. Tra il 25′ ed il 28′ è però ancora il Borgaro ad insistere. Prima Di Vanno converge da destra con uno sprint da Formula 1 ma cincischia nel tirare al centro e favorisce il recupero del Borgovercelli. Poi Tindo spara largo a destra dal limite. Infine Orofino a tu per tu con Cantele, ma defilato a sinistra, trova la disperata deviazione in corner di Miglietta. Il momento e le motivazioni di ogni squadra in questo mini-torneo possono però regalare sorprese ad ogni istante e così effettivamente è. Al 33′ Pinelli calcia in porta in maniera non potente, Cecconello fa la frittata facendosi sgusciare via la palla dalle mani. 1-1. Il portiere ospite si riscatta però al 37′ quando vola a deviare in corner un bel destro a giro su punizione di Meo Defilippi. Dall’angolo buon schema che vede Frascoia chiamare a sé due compagni e poi battere, al centro svetta imperiosamente Pinelli e non c’è di nuovo nulla da fare per il Borgaro. 2-1. Il tempo lo chiude una staffilata da fuori di Nicolò Petrillo: ottimo destro a rientrare al 42′ e traversa piena con palla che rimbalza in area e addirittura si allontana.

LEGNO E ROSSO La ripresa si apre allo stesso modo: sugli sviluppi di un corner al 1′ palla a Tindo che in torsione di testa colpisce la traversa a Cantele battuto. Al 4′, invece, il portiere borghino interviene a mettere in corner un rasoterra dello stesso centrocampista. Sugli sviluppi del corner grosse proteste del Borgaro per un tocco di mano di un giocatore del Borgovercelli su una conclusione di prima intenzione di Molfetta. L’atmosfera cambia al 9′ quando Fontana mette giù Secci per fermare una ripartenza. L’arbitro non dà il vantaggio alla squadra di Moretto e caccia il difensore torinese tra le proteste di tutti. Il match si innervosisce e vengono però meno le occasioni da rete. Il Borgaro non patisce troppo inferiorità numerica e costringe Canino e Miglietta a due colpi di testa per spazzare l’area attorno al 25′. Ma è il Borgovercelli ad avere le occasioni per il 3-1 attorno alla mezz’ora con Pinelli prima (salta anche il portiere ma viene fermato da Lamantia) e Rognone poi. Mette infine un punto sul match Orofino: al 40’ fallo di Frascoia su Tindo in area, dal dischetto si presenta l’ex Torino che supera Cantele. 2-2. Il finale è nervoso ma non cattivo e a farne le spese è Canino, mandato negli spogliatoi anche lui. Per il Borgovercelli un passo falso che non ci voleva. Per il Borgaro un punto che, per il momento, fa morale.

IL TABELLINO

Borgovercelli-Borgaro 2-2

RETI (0-1, 2-1, 2-2): 22′ rig. Gerbaudo (Borga), 33′ Pinelli (Borgo), 39′ Pinelli (Borgo), 41′ st rig. Orofino (Borga).

BORGOVERCELLI (4-3-3): Cantele 6.5, Miglietta 6.5, Negretti 6, Frascoia 7, Canino 6.5, Graziano 6.5, Secci 6 (13′ st Rognone 6), Rossi 5.5 (17′ st Provera 6), Pinelli 7 (39′ st Trevisio sv), Meo Defilippi 6.5 (31′ st Bertola 6), Petrillo N. 7 (35′ st Premoli sv). A disp. Bonassi, Bertolone, Gado, Gnemmi. All. Moretto 6.5.

BORGARO (4-3-3): Cecconello 5.5, Leanza 6 (26′ st Sarao 6), Gilio 7, Gerbaudo 6 (26′ st Pavia 6.5), Alasia 6.5 (42′ st Gerardi S. sv), Fontana 6, Di Vanno 5.5 (11′ st Lamantia 6.5), Tindo 7, Molfetta 6.5 (42′ st Gerardi M. sv), Zunino 6, Orofino 7. A disp. Novallet, Ballone, Beretta. All. Cacciatore 6.5.

ARBITRO: Mancuso di Ivrea 4.

COLLABORATORI: Giaveno e Rizzo di Pinerolo.

ESPULSI: 9′ st Fontana (Borga), 35′ st Moretto (all. Borgo), 51′ st Canino (Borgo).

AMMONITI: 10′ Gilio (Borga), 7′ st Fontana (Borga), 25′ st Provera (Borgo).