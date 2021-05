Bsr Grugliasco-Rosta Under 16: basta un super Consolaro per la gioia biancorossa

Amichevoli che hanno il sapore di campionato. A vedere Rosta e Bsr Grugliasco, se non fosse per i tempi di gioco da 30’, si ha l’idea di guardare una normalissima gara valida per il campionato Regionale. L’intensità messa in campo da entrambe le squadre è alta fin da subito, sembra di vedere due gruppi che non hanno mai smesso di giocare. Ad esultare alla fine è il Rosta grazie al gol di Consolaro subentrato all’inizio del secondo tempo ad Icardi. Proprio Consolaro, dopo pochi minuti dal suo ingresso, girandosi verso la panchina ha urlato: «Mister, non riesco a rompere il fiato» ma poi il fiato lo ha rotto eccome, trovando, con una bella e astuta giocata, la rete della vittoria. I padroni di casa scendono in campo con un 4-3-3, sotto la guida di Gianni Tempo, nuovo tecnico subentrato a Roberto Battaglino, espertissimo conoscitore della categoria. Tra i pali l’ex Borgaro Dino Cavallo, la linea difensiva è guidata dalla coppia esperta Isnardi-Brocci con Macciola e Marra sulle fasce; a fare filtro davanti alla difesa Bachis con Marchetti e Risso mezzali, infine l’attacco composto da Bombieri, al centro, e Casetta e Pitzalis sulle fasce. Il Rosta del confermatissimo Jacopo Crispo parte con il classico 4-4-2, Brescia tra i pali, Benedetto e Marini coppia di centrali, Shala e Morabito interni di centrocampo e Natale e Costantino che spingono sulle fasce. L’attacco è affidato a Icardi appoggiato da Crosetta.

L’equilibrio. La voglia di giocare si vede fin dalle prime battute, ma non influisce sulla lucidità dei protagonisti. Entrambe le squadre costruiscono il gioco partendo dal basso e cercando le imbucate dei centrocampisti centrali o la spinta sulle corsie laterali. A dominare l’intera prima frazione è L’equilibrio. Non ci sono grandissime occasione né per il Rosta né per il Bsr, che anzi mostrano di avere due reparti difensivi più che solidi e attenti. Isnardi da una parte e Benedetto dall’altra guidano sapientemente la linea dei quattro evitando pericoli. Ma anche i terzini aiutano e non poco. Provvidenziali le diagonali di Macciola e le chiusure di Cimino. Il primo squillo che potrebbe far cambiare il risultato sul tabellino è di Bombieri che, defilato sulla destra, calcia potente ma troppo alto sopra la traversa per preoccupare Brescia. Anche le linee di centrocampo lavorano bene, Morabito attacca, Risso inventa, ma al duplice fischio il risultato è ancora sullo 0-0 e sembra non volersi schiodare dal pari. Nella seconda frazione i tecnici inseriscono forze fresche dalla panchina. Gianni Tempo mette in campo Ariodante che entra come centrale e Isnardi passa a fare l’esterno basso a sinistra; davanti alla difesa come play si sposta Risso ed entra Roberto a destra. Jacopo Crispo invece inserisce Crivat in mezzo, giocatore di qualità che ha dimostrato la sua crescita in più di un’occasione e che insieme a Morabito dialoga benissimo, D’Amico esterno alto a sinistra e Consolaro prima punta. Qui c’è stata la svolta.

Trema la traversa. Dopo un inizio in cui spesso viene spronato dalla panchina, Claudio D’Amico si supera. La sua intensità viene fuori e crea il primo vero pericolo, che coincide poi anche con il cambio di atteggiamento del Rosta che si invola all’attacco. È il 13’ quando proprio D’Amico si inserisce benissimo da sinistra dopo lo scambio tra Crosetta e Consolaro, calciando in modo potente e preciso. La palla però fa tremare la traversa a Quartana battuto. Da qui il Rosta inizia ad attaccare con più convinzione e infatti la rete arriva cinque minuti dopo, al 17’, quando Consolaro, favorito in mischia da un rimpallo, coglie l’occasione e buca l’incolpevole Quartana. 0-1. È poi ancora il Rosta a spingere ma la difesa del Bsr non si fa più sorprendere. I padroni di casa creano anche qualche pericolo, come il colpo di testa di Roberto, dopo un calcio d’angolo, che però finisce fuori. La gara si chiude così, con la vittoria di un buonissimo Rosta, quadrato e compatto, su un Bsr che ha fatto vedere un bel calcio e una precisa idea di gioco. Si vede l’impronta del tecnico che può ritenersi soddisfatto. Da migliorare solo l’intensità in fase offensiva per coronare il gioco, con due reparti che già funzionano benissimo.

IL TABELLINO

BSR GRUGLIASCO-ROSTA 0-1

RETI: 17’ st Consolaro (R)

BSR GRUGLIASCO (4-3-3): Cavallo 6 (1’ st Quartana 6), Marra 6 (1’ st Bachis), Isnardi 7, Brocci 7, Macciola 6 (1’ st Ariodante 6,5); Risso 7, Bischi 6,5 (1’ st Roberto 6,5) Marchetti 6,5; Pitzalis 6,5 (1’ st Cimminelli 6), Bombieri 6,5 (1’ st Gentile 6) Casetta 6,5 (17’ st Pitzalis) All. Tempo 7

ROSTA (4-4-2): Brescia 6 (10’ st Lorenzonetto 6); Latini 6,5; Benedetto 6,5, Marini 6,5, Cimino 6,5; Natale 7, Morabito 7, Shala 6,5 (1 ’st Crivat 7), Costantino 6 (1’st D’Amico 7); Icardi 6 (1’ st Consolaro 7,5) Crosetta 7. All. Crispo 7

ANGOLI: 1-2

LE PAGELLE

BSR GRUGLIASCO

Cavallo 6 Mai chiamato realmente in causa ma sempre attenti a guidare la squadra.

1′ st Quartana 6 Sul gol può ben poco, per il resto è sempre in posizione.

Marra 6 Contiene bene Costantino nel primo tempo.

1′ st Bachis Provvidenziale in aiuto al reparto difensivo, bene anche in fase di spinta.

Macciola 6 Sicuro e preciso, sale spesso palla al piede ma copre compatto ai centrali.

1′ st Ariodante Entra come centrale in coppia con Brocci e continua l’ottimo lavoro del collega Isnardi.

Bischi 6,5 Buon filtro davanti dalla difesa, capace anche ad impostare.

1′ st Roberto 6,5 Cresce con il passare dei minuti tanto da rendersi anche pericoloso. Nel complesso buona gara.

Brocci 7 L’intesa con Isnardi è palpabile. Superarlo è difficilissimo, gioca con testa e personalità prima che con i piedi.

Isnardi 7 Da centrale prima, da terzino sinistro poi, sempre impeccabile. Muro invalicabile biancorosso, non rischia niente.

Risso 7 Mente pensante del centrocampo. Fa bene da mezzala ma ancora meglio da play nella ripresa. Gran visione di gioco e velocità di esecuzione e pensiero.

Marchetti 6,5 Sa spingere ma anche creare densità in mezzo al campo.

Bombieri 6,5 Il più pericoloso dei suoi. l’unico che riesce ad infilarsi tra le linee ospiti, gli manca solo il gol.

1′ st Gentile 6 Spesso chiuso nella morsa Benedetto-Marini ma non molla.

Casetta 6,5 Non si risparmia e lotta su tutti i palloni. Duello con Latini nella ripresa. (17′ st Pitzalis)

Pitzalis 6,5 Dialoga con i compagni di reparto, corre, si inserisce.

1′ st Cimminelli 6 Buonissima corsa, supera spesso la linea difensiva.

All. Tempo 7 La sua impronta si vede. La squadra gioca bene, mai in affatto e cerca sempre di costruire il gioco.

ROSTA

Brescia 6 Guida con personalità non solo la linea difensiva ma anche il centrocampo a cui dà indicazioni da dietro.

1′ st Lorenzonetto 6 Mai impegnato ma sempre attento, sprona, guida, dirige.

Latini 6,5 Bene in chiusura, ancora meglio nel portare palla. Buone discese a destra.

Cimino 6,5 Ottimo lavoro in chiusura a supporto dei centrali.

Shala 6,5 Sa coprire bene, ma ha anche il piede per mettere in moto le discese di Natale. 1′ st Crivat 7 Entra benissimo. Detta i tempi, gran lavoro anche in fase di non possesso.

Benedetto 6,5 Gran senso della posizione, non corre nessun rischio.

Marini 6,5 Prestazione senza sbavature, ottima coppia con Marini. Sicuro e preciso.

Natale 7 Solita esplosività sulla corsia di destra. Non arriva al tiro ma dribbla, corre, spinge. Con la palla al piede mostra sempre la sua tecnica.

Morabito 7 Aggressivo e roccioso al punto giusto. Ottima capacità di inserimento e nell’attaccare gli spazi.

Icardi 6 Un po’ di fatica nell’infilarsi tra la difesa casalinga ma fa i movimenti giusti. Non molla.

1′ st Consolaro 7,5 MVP. Gli basta un’occasione per essere decisivo ma mostra fin da subito di voler dare del filo da torcere alla difesa biancorossa pressando instancabilmente.

Crosetta 7 Giocatore intelligente. raramente sbaglia la scelta e lavora benissimo senza palla.

Costantino 6 Un po’ più in difficoltà rispetto al solito, non riesce a sfondare. Merito della difesa del Bar che gli impedisce di rendersi pericoloso.

1′ st D’Amico 7 Prende fiducia quasi subito e gioca la partita perfetta. Da dopo la sua traversa cambia la partita del Rosta.

All. Crispo 7 Ha perso giocatori importanti ma ha subito rimesso in campo una squadra ben organizzata in tutti i reparti. Il Rosta gioca e lo fa bene, con una chiara identità.