Calcio e Statistiche, diamo un po’ di numeri dopo due giornate

Calcio e statistiche perché, i numeri, è risaputo, nel calcio e non solo sono una componente importante, e allora scopriamo quali emergono dopo queste due prime giornate di campionato nei 2 gironi di Eccellenza regionale piemontese e nei 4 di Promozione.

Naturalmente partiamo dai bomber e parliamo dell’Eccellenza: 2 soli giocatori al comando con 3 reti realizzate dopo 2 giornate e sono Fabrizio De Peralta del Saluzzo e Atou Niang dello Stresa. Il primo ha realizzato una tripletta questa settimana nel 4-0 del suo Saluzzo con l’Atletico Torino (quest’ultimo ancora a zero a fondo classifica e con zero reti all’attivo), mentre Niang, dopo aver realizzato la rete della bandiera la scorsa settimana in casa del Borgaro, questa settimana ha messo a segno una doppietta nel 3-2 con la Ro.Ce. 10 i rigori fino ad ora concessi, e anche qui spicca De Peralta con 2 realizzazioni. !0 le espulsioni complessive, 110 i cartellini gialli (non saranno un po’ troppi?). Per finire 47 i giocatori che sono stati sostituiti in entrambe le partite fino a qui disputate, 36 quelli che sono partiti dalla panchina e entrati in tutte e due le partite di questo inizio di campionato.

Calcio e statistiche anche per i 4 gironi di Promozione. Un solo leader nella classifica dei capocannonieri: Andrea Romussi del Città di Cossato con un bottino di 4 reti frutto di due doppiette. La prima con la Juve Domo che non è riuscita a scongiurare comunque la sconfitta. La seconda invece realizzata in questo turno con il malcapitato Vogogna (che ha a sua parziale discolpa aver giocato un tempo in dieci per l’espulsione di Violi al termine della prima frazione di gioco). Seguono a quota 3 Nico Poletti del Dormelletto e Riccardo Ardizzoia del Piedimulera. 26 i rigori concessi.

